"Юнайтед" договаривается с Вараном
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с защитником "Реала" Рафаэлем Вараном.
Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, а Варан, от контракта которого с "Реалом" остается один год, возглавляет шорт-лист "красных дьяволов".
Как утверждает Manchester Evening News, главный переговорщик "Юнайтед" по трансферам Мэтт Джадж уже контактирует с лагерем Варана, чтобы оценить шансы на заключение сделки.
В контакте с Рафаэлем находятся и несколько других клубов, включая "Ливерпуль", однако некоторые из них предпочли бы подождать год, пока игрок сборной Франции не станет свободным агентом.
Daily Mirror добавляет к материалу своих коллег, что в скором времени "Юнайтед" предложит 40 миллионов фунтов за 28-летнего Варана, и на "Олд Траффорд" уверены, что этой суммы окажется достаточно — защитник отказывается от нового контракта с "Реалом", несмотря на обещание капитанской повязки.
14.05.2021 20:00
Просмотров: 338
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зачем он уходит из Реала? Чем ему там не нравится? Мало денег предложили по новому контракту?
(ответить)
хороший вариант, для реала, спихнуть сейчас, пока ему 28 и лямов 50 можно выпросить. варан, канеш, не такое дно, как тот же зуле, но в этом сезоне показал, что он не уровень.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий