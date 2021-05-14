"Юнайтед" договаривается с Вараном

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с защитником "Реала" Рафаэлем Вараном.

Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, а Варан, от контракта которого с "Реалом" остается один год, возглавляет шорт-лист "красных дьяволов".



Как утверждает Manchester Evening News, главный переговорщик "Юнайтед" по трансферам Мэтт Джадж уже контактирует с лагерем Варана, чтобы оценить шансы на заключение сделки.



В контакте с Рафаэлем находятся и несколько других клубов, включая "Ливерпуль", однако некоторые из них предпочли бы подождать год, пока игрок сборной Франции не станет свободным агентом.



Daily Mirror добавляет к материалу своих коллег, что в скором времени "Юнайтед" предложит 40 миллионов фунтов за 28-летнего Варана, и на "Олд Траффорд" уверены, что этой суммы окажется достаточно — защитник отказывается от нового контракта с "Реалом", несмотря на обещание капитанской повязки.