Давид Луис уведомил "Арсенал", что уходит из клуба
Защитник Давид Луис покинет "Арсенал" в конце нынешнего сезона, и это решение самого игрока.
В августе 2019 "Арсенал" приобрел Луиса у "Челси" за 8 миллионов фунтов. С тех пор Давид провел 73 матча за "канониров" и забил четыре гола.
Луис помог "Арсеналу" завоевать Кубок Англии в прошлом сезоне, но при этом регулярно подвергался критике из-за авантюрной для защитника игры и огромной зарплаты.
Действующий контракт Давида истекает в конце июня и продлен не будет. Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, сегодня днем у 34-летнего бразильца состоялась решающая встреча с руководством клуба.
"Арсенал" предпринял попытку договориться с Луисом о новой сделке, но Давид отказался, уведомив клуб о своем решении уйти.
Добавим, Луис находится вне игры с начала мая, когда он получил травму задней поверхности бедра против "Ньюкасла". Однако Давид надеется, что у него еще будет возможность в последний раз примерить футболку "канониров".
14.05.2021 19:00
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фз, на кой арета за этот шлак так цепляется. там и цз хватает и тех кто может сыграть в центре + арендованные вернутся.
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В Ливерпуль пойдёт. Будет с Кабаками и Филипсами в защите всё бетонировать.
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