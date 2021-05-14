Давид Луис уведомил "Арсенал", что уходит из клуба

Защитник Давид Луис покинет "Арсенал" в конце нынешнего сезона, и это решение самого игрока.

В августе 2019 "Арсенал" приобрел Луиса у "Челси" за 8 миллионов фунтов. С тех пор Давид провел 73 матча за "канониров" и забил четыре гола.



Луис помог "Арсеналу" завоевать Кубок Англии в прошлом сезоне, но при этом регулярно подвергался критике из-за авантюрной для защитника игры и огромной зарплаты.



Действующий контракт Давида истекает в конце июня и продлен не будет. Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, сегодня днем у 34-летнего бразильца состоялась решающая встреча с руководством клуба.



"Арсенал" предпринял попытку договориться с Луисом о новой сделке, но Давид отказался, уведомив клуб о своем решении уйти.



Добавим, Луис находится вне игры с начала мая, когда он получил травму задней поверхности бедра против "Ньюкасла". Однако Давид надеется, что у него еще будет возможность в последний раз примерить футболку "канониров".