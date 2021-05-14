Тухель предвкушает "два финала" против "Лестера"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что оба ближайших матча его команды против "Лестера" будут финалами.

В ближайшую субботу у Тухеля будет возможность завоевать свой первый трофей с "Челси", а спустя всего три дня после финала Кубка Англии "синие" сойдутся с "Лестером" уже в рамках Премьер-Лиги.



Оба этих матча имеют огромное значение для "Челси", и Томас рассчитывает, что его команда отреагирует на поражение 0:1 от "Арсенала" посреди недели.



"Нам будет очень легко подготовиться к финалу. Все мы злимся на себя из-за упущенной возможности и из-за свой игры. Теперь на нужно сосредоточиться лишь на этом матче и сыграть на пределе своих возможностей".



"Нам нужно показать свой лучший футбол. У "Лестера" сильная команда, и они заслуженно вышли в финал. А спустя несколько дней мы сразимся с ними за место в топ-4".



"Это будут два финала, и мы не думаем ни о чем другом. Это кубковый финал и финал за попадание в топ-4".



"Против "Арсенала" мы упустили возможность создать себе преимущество, и теперь нам приходится иметь дело с последствиями. В первую очередь мы должны отреагировать на "Уэмбли", а затем прибавить еще во вторник".



"Весьма любопытно, что мы играем два этих финала против одной команды. Это будет очень тяжело, очень сложно, но мы чувствуем, что готовы", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Также Томас сообщил о возвращении в строй полузащитника Матео Ковачича после нескольких недель отсутствия с травмой.