Премьер-Лига. Анонс матча пятницы

В четверг, 14 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл", набравший 10 очков в пяти последних матчах Премьер-Лиги — как и в 15 предыдущих, — станет первым соперником для "Манчестер Сити" в статусе чемпиона. "Горожан" уже никто не догонит, однако от отпускных настроений они далеки, ведь не за горами финал Лиги Чемпионов против неудобного "Челси". "Сороки" одержали лишь одну победу в 26 последних встречах с "Сити" в рамках Премьер-Лиги — 2:1 дома в январе 2019.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон уже не сыграет в этом сезоне из-за растяжения задней поверхности бедра. Карл Дарлоу, Райан Фрэйзер, Айзек Хейден и Джамаал Ласселлс также травмированы. Фабиан Шер дисквалифицирован.



"Сити" будет лишен полузащитника Кевина Де Брюйне, у которого возникли небольшие мышечные проблемы. Джон Стоунс снова доступен после трех матчей дисквалификации.