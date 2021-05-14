Клопп пообещал поговорить с Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал поговорить с нападающим Садио Мане насчет инцидента после окончания матча против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, после победы "Ливерпуля" со счетом 2:4 накануне вечером Мане отказался пожать руку Клоппа, демонстративно отвернувшись и уйдя в сторону.



На своей пресс-конференции в пятницу Юрген подробно высказался насчет этого инцидента, пообещав все уладить.



"Невозможно было раздуть эту историю еще больше, чем это сделали вы. Футбол — эмоциональная игра, и каждый ожидает, что мы будем контролировать свои эмоции, всегда".



"Но так не всегда бывает. Это случалось со мной, когда я сам был игроком, это случалось с другими игроками, когда я был их тренером".



"Пока что у нас не было нормальной возможности поговорить об этом, но мы сделаем это, все уладим, и дальше все больше нормально".



"Хотим ли мы видеть такого рода вещи? Нет. Но это происходит не в первый раз в моей жизни и, наверное, не в последний — я не боюсь это сказать. Вот и все".



"Я совершенно расслаблен насчет этого. Видели бы вы, что мог сделать я на эмоциях, будучи игроком. Это было безумие. Хотя я совершенно нормальный парень".



"Это случалось и со мной, но здесь нет никакого подтекста — мы поговорим об этом, во всем разберемся и поставим точку", — цитирует Клоппа ESPN.