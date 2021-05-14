Клопп пообещал поговорить с Мане
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал поговорить с нападающим Садио Мане насчет инцидента после окончания матча против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, после победы "Ливерпуля" со счетом 2:4 накануне вечером Мане отказался пожать руку Клоппа, демонстративно отвернувшись и уйдя в сторону.
На своей пресс-конференции в пятницу Юрген подробно высказался насчет этого инцидента, пообещав все уладить.
"Невозможно было раздуть эту историю еще больше, чем это сделали вы. Футбол — эмоциональная игра, и каждый ожидает, что мы будем контролировать свои эмоции, всегда".
"Но так не всегда бывает. Это случалось со мной, когда я сам был игроком, это случалось с другими игроками, когда я был их тренером".
"Пока что у нас не было нормальной возможности поговорить об этом, но мы сделаем это, все уладим, и дальше все больше нормально".
"Хотим ли мы видеть такого рода вещи? Нет. Но это происходит не в первый раз в моей жизни и, наверное, не в последний — я не боюсь это сказать. Вот и все".
"Я совершенно расслаблен насчет этого. Видели бы вы, что мог сделать я на эмоциях, будучи игроком. Это было безумие. Хотя я совершенно нормальный парень".
"Это случалось и со мной, но здесь нет никакого подтекста — мы поговорим об этом, во всем разберемся и поставим точку", — цитирует Клоппа ESPN.
14.05.2021 17:00
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продать нахер, один хер результативности никакой
вышел бы в старте запорол бы всю малину
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Вообще аhoоел черножопый, будет аыебываться Юра его сплавит как мамаду сако в своё время
Нехер церемониться с такими золушками
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Клопчик молодец, всегда сглаживает углы... Зачем конфликтовать? Ну а черномазый то чем не доволен, пидрилище африканское нахуй.
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вирус же - никаких рук и обнимашек.
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Мане правильно сделал, что не пожал руку клопу.
юргена недавно на LGBT-awards номинировали. Сенегелаец просто узнал правду о своём заднеприводном тренере ротаторе и решил не шквариться об него. По понятиям живёт садио.
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