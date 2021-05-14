Лингард и Брюс — лучшие в Премьер-Лиге в апреле

Джесси Лингард из "Вест Хэма" и Стив Брюс из "Ньюкасла" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

В течение прошлого месяца Лингард забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, что помогло "молотобойцам" включиться в борьбу за попадание в топ-4.



В борьбе за звание Игрока Месяца Джесси, также номинировавшийся в феврале и марте, опередил Трента Александер-Арнольда, Стюарта Далласа, Мейсона Гринвуда, Келечи Ихеаначо, Матеуса Перейру, Аллана Сен-Максимена и Криса Вуда.



Также принадлежащий "Манчестер Юнайтед" вингер взял награду за лучший гол апреля. Премьер-Лига высоко оценила сольный проход 28-летнего англичанина через полполя против "Вулверхэмптона".



А Тренером Месяца стал Стив Брюс, чей "Ньюкасл" в течение апреля совершил несколько камбэков, сыграв вничью с "Тоттенхэмом" (2:2) и "Ливерпулем" (1:1) и победив "Бернли" (1:2) и "Вест Хэм" (1:2).



Помимо 60-летнего Брюса, на эту награду были номинированы Сэм Эллардайс, Марсело Бьелса и Оле Гуннар Сульшер.