Мастерс: "Скандал с Суперлигой сделает Премьер-Лигу сильнее"

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс уверен, что скандал с Европейской Суперлигой сделает английское первенство только сильнее.

В данный момент Премьер-Лига продолжает переговоры с "Арсеналом", "Челси", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити ", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" об участии этих клубов в проекте Суперлиги и о возможных санкциях.



Мастерс признает, что представители "большой шестерки" утратили доверие своих коллег по дивизиону, однако Ричард видит стремление всех сторон договориться и двигаться вперед вместе.



"Отношения с этими шестью клубами до сих пор натянуты, и им потребуется время, чтобы вернуть доверие к себе. Это не случится в один момент".



"Я не думаю, что угроза всегда будет существовать. Когда это случилось три недели назад, угроза была ликвидирована в течение 48 часов. Думаю, фанаты и клубы хотят знать, что существующий режим достаточно силен, чтобы справиться с этим".



"Думаю, от этой истории может быть некоторая польза. В том плане, что мы станем сильнее коллективно, Премьер-Лига станет сильнее. За последний год нам пришлось преодолеть много трудностей".



"Думаю, нам нужно оставить позади историю с Суперлигой. Это значит, нам нужно договориться с этими шестью клубами насчет того, как мы будем двигаться дальше, и этот процесс идет", — цитирует Мастерса Evening Standard.