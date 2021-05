Светская хроника за пятницу

Джесси Лингард может стать разменной монетой в сделке по Джейдону Санчо. "Манчестер Сити" и "Челси" хотят Лаутаро Мартинеса. Фрэнк Лэмпард хочет тренировать "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" может использовать Джесси Лингарда в качестве разменной монеты в сделке по приобретению вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (The Sun)



Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес вызывает интерес у "Манчестер Сити" и "Челси". (90min)



"Наполи" открыт к продаже защитника Калиду Кулибали по правильной цене. (Gazzetta dello Sport)



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне является большим поклонником таланта полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта. (Fichajes)



"Тоттенхэм" надеется заполучить датского защитника "Фулхэма" Йоакима Андерсена. (BT)



Московский "Спартак" будет обязан выкупить вингера Виктора Мосеса у "Челси" за 4 миллиона фунтов, если квалифицируется в Лигу Чемпионов. (Goal)



"Лестер" заинтересован в приглашении левого защитника "Саутгемптона" Райана Бертрана, который покидает "Сент-Мэри" после семи лет в клубе. (Leicester Mercury)



"Лидс" обходит "Милан" в борьбе за полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля. (Il Milanista)



"Саутгемптон" вступил в борьбу за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (The Sun)



Голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу может стать целью для "Ромы". (Calciomercato)



Другое



Фрэнк Лэмпард заинтересован в работе с "Кристал Пэлас". (Evening Standard)



Рой Ходжсон, вероятно, покинет "Пэлас" в конце сезона. (The Times)



Стивен Джеррард из "Рейнджерс" был признан Тренером Года в шотландской Премьер-Лиге. (Sky Sports)



"Шеффилд Юнайтед" ведет переговоры с бывшим наставником "Фулхэма" и "Уотфорда" Славишей Йокановичем. (BBC)



ФИФА разрешила защитнику "Сити" Эмерику Лапорту выступать за сборную Испании. (Sky Sports)



Владелец "Дерби" Мел Моррис отказался от продажи клуба Эрику Алонсо. (BBC)