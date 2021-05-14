"Арсенал" презентовал новую выездную форму на сезон 2021/22

"Арсенал" официально презентовал свою новую выездную форму от Adidas на сезон 2021/22.

Разрабатывая новую форму, технический спонсор клуба обратился к тому комплекту, в котором "канониры" выиграли чемпионат и Кубок Англии в 1971 году.



Новая форма выполнена в ярко-желтом цвете (официальное название "желтый цитрин") с добавлением темно-синего и красной окантовкой на рукавах.



Примечательно, что впервые в эру Премьер-Лиги "Арсенал" отказался от размещения эмблемы клуба на футболке — вместо нее красуется пушка.



































