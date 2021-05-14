"Арсенал" презентовал новую выездную форму на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22 "Арсенал" официально презентовал свою новую выездную форму от Adidas на сезон 2021/22.

Разрабатывая новую форму, технический спонсор клуба обратился к тому комплекту, в котором "канониры" выиграли чемпионат и Кубок Англии в 1971 году.

Новая форма выполнена в ярко-желтом цвете (официальное название "желтый цитрин") с добавлением темно-синего и красной окантовкой на рукавах.

Примечательно, что впервые в эру Премьер-Лиги "Арсенал" отказался от размещения эмблемы клуба на футболке — вместо нее красуется пушка.

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2021/22


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 481

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  1. chr1s8rown 14.05.2021 13:29 # chr1s8rown
    Слишком большие шрифты

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  2. vertigo-92 14.05.2021 13:21 # vertigo-92
    Нормас

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  3. unclearness 14.05.2021 13:20 # unclearness
    Збс
    Пушка на груди огонь!!

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  4. sisyazavr 14.05.2021 13:18 # sisyazavr
    Хорошо придумали

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  5. jabajaba 14.05.2021 13:14 # jabajaba
    обосцаные

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  6. elprimer 14.05.2021 13:04 # elprimer
    Неплохо

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  7. suddenly 14.05.2021 13:01 # suddenly
    Жёлтенькая :)

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