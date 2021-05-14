Фергюсон: "Сульшер очень хорошо делает свою работу"

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон похвалил главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Фергюсон рад, что Сульшер придерживается традиций "Юнайтед", доверяя молодым игрокам. Но прежде всего сэр Алекс отмечает, что норвежец дает результат.



"Он обладал желанием стать тренером, а в клубе вроде "Манчестер Юнайтед" все определяют результаты. Если ты не добиваешься результатов, возникают вопросы. Он добивается результатов, он очень хорошо делает свою работу".



"Кроме того, для этого клуба очень важно доверять молодежи, и он дает шансы молодым игрокам. Если молодые игроки достаточно хороши, они играют. С этим у нашего клуба никогда не было проблем", — цитирует Фергюсона ESPN.