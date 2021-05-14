Рой Кин раскритиковал "Юнайтед" после поражения от "Ливерпуля"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал команду Оле Гуннара Сульшера и отдельных его игроков после поражения 2:4 от "Ливерпуля".

Накануне "Юнайтед" потерпел свое второе подряд домашнее поражение в течение 48 часов, вслед за "Лестером" уступив и "Ливерпулю".



После матча Кин подверг критике Дина Хендерсона, Фреда и Бруну Фернандеша, заявив, что со своим нынешним составом "красным дьяволам" не светит борьба за титул Премьер-Лиги.



"Я знаю, что Оле настойчиво ставит Фреда в состав, но я не поддерживаю это. Я не понимаю, как Фред может помочь "Манчестер Юнайтед" вернуться к большим победам".



"Их голкипер тоже выглядел неважно сегодня вечером. Ошибка за ошибкой. Это был плохой вечер для "Манчестер Юнайтед". Отсутствие Магуайра — это потеря, но они совершали школьные ошибки... Магуайр здесь не при чем".



"Их игра сегодня вечером и близко не соответствует тому, как должно быть. Все проблемы "Юнайтед" проявились за последние пару дней. Сегодня им не хватало мастерства. "Ливерпуль" мог забить шесть или семь голов".



"Их состав слишком слаб, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити" за титул. "Манчестер Сити" так далеко впереди, что это страшно. Думаю, Оле поразмыслит над этим и поймет, что ему нужно купить трех-четырех больших игроков летом".



"Взгляните на игру двух полузащитников. Мактоминей — хороший и честный игрок. Но есть Фред. До тех пор, пока они играют вместе, "Манчестер Юнайтед" не видать больших трофеев. Я не могу поверить, сколь многого не хватает "Манчестер Юнайтед".



"Не хочу быть критичным к Фернандешу, но половину вечера он провел, занимаясь нытьем на поле. Каждый раз, когда с ним вступали в борьбу, он катался по полю".



"Такое впечатление, словно игроки "Юнайтед" ждали, что "Ливерпуль" будет выбивать мяч за пределы поля, хотя, как мы знаем, вам положено продолжать игру, если только это не травма головы", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.