Гвардиола получит деньги на "невероятных" игроков

"Манчестер Сити" окажет поддержку своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле для приобретения "невероятных" игроков грядущим летом.



Ранее в этом сезоне Гвардиола весьма скептически высказался насчет трансферной активности своего клуба, заявив, что не ожидает больших приобретений летом, учитывая сложную экономическую ситуацию.



Однако The Times утверждает, что Гвардиола все-таки сможет крупно потратиться. Боссы клуба с "Этихад" готовы инвестировать, чтобы закрепить и развить достигнутый в этом сезоне успех.



Приоритет Гвардиолы — покупка нападающего на замену Серхио Агуэро, покидающему клуб свободным агентом. В сфере интересов "горожан" находятся Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", Харри Кейн из "Тоттенхэма", Лаутаро Мартинес из "Интера" и Андре Силва из "Айнтрахта".



Например, для покупки Холанда потребуется сумма около 130 миллионов фунтов. Будущее Эрлинга во многом зависит от того, квалифицируется ли "Боруссия" в Лигу Чемпионов.



Также Гвардиола является большим поклонником плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша, но запрашиваемые бирмингемским клубом 80 млн. фунтов – это чересчур для "Сити".



Наконец, в случае расставания с Фернандиньо "горожанам" может потребоваться опорный полузащитник — вроде Деклана Райса из "Вест Хэма".