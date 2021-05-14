Гвардиола получит деньги на "невероятных" игроков

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" окажет поддержку своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле для приобретения "невероятных" игроков грядущим летом.

Ранее в этом сезоне Гвардиола весьма скептически высказался насчет трансферной активности своего клуба, заявив, что не ожидает больших приобретений летом, учитывая сложную экономическую ситуацию.

Однако The Times утверждает, что Гвардиола все-таки сможет крупно потратиться. Боссы клуба с "Этихад" готовы инвестировать, чтобы закрепить и развить достигнутый в этом сезоне успех.

Приоритет Гвардиолы — покупка нападающего на замену Серхио Агуэро, покидающему клуб свободным агентом. В сфере интересов "горожан" находятся Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", Харри Кейн из "Тоттенхэма", Лаутаро Мартинес из "Интера" и Андре Силва из "Айнтрахта".

Например, для покупки Холанда потребуется сумма около 130 миллионов фунтов. Будущее Эрлинга во многом зависит от того, квалифицируется ли "Боруссия" в Лигу Чемпионов.

Также Гвардиола является большим поклонником плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша, но запрашиваемые бирмингемским клубом 80 млн. фунтов – это чересчур для "Сити".

Наконец, в случае расставания с Фернандиньо "горожанам" может потребоваться опорный полузащитник — вроде Деклана Райса из "Вест Хэма".


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2021 10:00

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  1. gerrard08 14.05.2021 11:05 # gerrard08
    Да, без них, Гвардиола был бы тренером уровня Артеты, а бензоколонка уровня пахтакора

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  2. alexomck 14.05.2021 11:03 # alexomck
    невероятные - это Холанд и Кейн с натяжкой. Мбаппе Сити не интересуется. Намного печальнее для всех, если Грилиша всеж заберут, фз как потом Сити останавливать.

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  3. umoraaa 14.05.2021 10:54 # umoraaa
    Это будет фейл века если за мертвого середняка Грилиша откинут 80 млн.фунтов, такой же провал как наш трансфер дырявого Магуайра...

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  4. vyrentz 14.05.2021 10:52 # vyrentz
    Арабы превратили европейский футбол в личную песочницу. Самые позорные страницы в истории мирового футбола.

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  5. scholes18 14.05.2021 10:33 # scholes18
    королевские мешки!!!

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  6. mancityman 14.05.2021 10:04 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. yamateh 14.05.2021 10:02 # yamateh
    Похоже и след.сезон чемпионат останется за МС. В этом плане Гвардиоле нет равных, респект.

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