Гвардиола получит деньги на "невероятных" игроков
"Манчестер Сити" окажет поддержку своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле для приобретения "невероятных" игроков грядущим летом.
Ранее в этом сезоне Гвардиола весьма скептически высказался насчет трансферной активности своего клуба, заявив, что не ожидает больших приобретений летом, учитывая сложную экономическую ситуацию.
Однако The Times утверждает, что Гвардиола все-таки сможет крупно потратиться. Боссы клуба с "Этихад" готовы инвестировать, чтобы закрепить и развить достигнутый в этом сезоне успех.
Приоритет Гвардиолы — покупка нападающего на замену Серхио Агуэро, покидающему клуб свободным агентом. В сфере интересов "горожан" находятся Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", Харри Кейн из "Тоттенхэма", Лаутаро Мартинес из "Интера" и Андре Силва из "Айнтрахта".
Например, для покупки Холанда потребуется сумма около 130 миллионов фунтов. Будущее Эрлинга во многом зависит от того, квалифицируется ли "Боруссия" в Лигу Чемпионов.
Также Гвардиола является большим поклонником плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша, но запрашиваемые бирмингемским клубом 80 млн. фунтов – это чересчур для "Сити".
Наконец, в случае расставания с Фернандиньо "горожанам" может потребоваться опорный полузащитник — вроде Деклана Райса из "Вест Хэма".
14.05.2021 10:00
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Последние комментарии:
Да, без них, Гвардиола был бы тренером уровня Артеты, а бензоколонка уровня пахтакора
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невероятные - это Холанд и Кейн с натяжкой. Мбаппе Сити не интересуется. Намного печальнее для всех, если Грилиша всеж заберут, фз как потом Сити останавливать.
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Это будет фейл века если за мертвого середняка Грилиша откинут 80 млн.фунтов, такой же провал как наш трансфер дырявого Магуайра...
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Арабы превратили европейский футбол в личную песочницу. Самые позорные страницы в истории мирового футбола.
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королевские мешки!!!
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КОРОЛИ!!!
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Похоже и след.сезон чемпионат останется за МС. В этом плане Гвардиоле нет равных, респект.
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