Бьелса на пороге нового контракта с "Лидсом"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса находится на пороге согласования нового контракта со своим клубом.

Действующий контракт Бьелсы истекает в конце этого сезона, и ранее в прессе уже стали появляться имена специалистов, к которым "Лидс" может обратиться в случае ухода Марсело.



Однако The Telegraph удалось узнать от своих источников на "Элланд Роуд", что Бьелса решил остаться и по-прежнему предан проекту, который он начал в 2018 году.



65-летний аргентинец комфортно себя чувствует в Англии и считает, что "Лидс" все еще обладает потенциалом, чтобы прибавить после яркого дебютного сезона в Премьер-Лиге.



Бьелса регулярно общается с руководством "Лидса", включая владельца клуба Андреа Радриццани, так что подписание очередного однолетнего контракта не за горами.