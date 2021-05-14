Бьелса на пороге нового контракта с "Лидсом"
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса находится на пороге согласования нового контракта со своим клубом.
Действующий контракт Бьелсы истекает в конце этого сезона, и ранее в прессе уже стали появляться имена специалистов, к которым "Лидс" может обратиться в случае ухода Марсело.
Однако The Telegraph удалось узнать от своих источников на "Элланд Роуд", что Бьелса решил остаться и по-прежнему предан проекту, который он начал в 2018 году.
65-летний аргентинец комфортно себя чувствует в Англии и считает, что "Лидс" все еще обладает потенциалом, чтобы прибавить после яркого дебютного сезона в Премьер-Лиге.
Бьелса регулярно общается с руководством "Лидса", включая владельца клуба Андреа Радриццани, так что подписание очередного однолетнего контракта не за горами.
14.05.2021 09:00
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Должны переподписать, очень хороший спец для лиги.
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