Томас Тухель: Пришел, увидел, победил?

Всего за 100 дней пребывания в "Челси" Томас Тухель вывел свою новую команду в финалы Кубка Англии и Лиги Чемпионов, застолбил место в топ-4 Премьер-Лиги, попутно обыграв Зинедина Зидана, Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Диего Симеоне, Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо. В чем же секрет успеха немецкого тренера на "Стэмфорд Бридж"?

В современном профессиональном футболе не так уж много места для сентиментальности, а на "Стэмфорд Бридж" уже давно не знают, что это такое. Когда в январе пришло время Фрэнку Лэмпарду ощутить на себе безжалостность Романа Абрамовича, многие считали, что с легендой "Челси" поступили несправедливо.



В такой ситуации для Абрамовича было очень важно, чтобы новое назначение было максимально правильным. Уже 26 января Марина Грановская встречала на "Стэмфорд Бридж" нового менеджера, а сейчас можно уверенно говорить о том, что и директор "Челси", и его владелец могут гордиться своим решением.



Если бы о премьер-министре или президенте судили по достижениям в первые сто дней, то результаты, аналогичные тому, чего сумел добиться Тухель, гарантировали бы ему переизбрание на второй срок подавляющим большинством голосов. "Челси" имеет шансы закончить сезон лучшей командой Европы, выиграть Кубок Англии и финишировать в четверке лучших в Премьер-Лиге. Совсем неплохо, учитывая, где они были всего три с хвостиком месяца назад.

Так как же все прошло для Тухеля так хорошо? Рассмотрим прогресс его команды, достигнутый за первые 100 дней работы.



Все решает результат



Во-первых, холодные жесткие цифры. Тухель провел 26 матчей в качестве босса "Челси", выиграв 17 из них. Шесть раз "синие" сыграли вничью, а проиграли всего лишь трижды. Две трети побед на довольно приличном календарном отрезке — это удивительная трансформация для команды, которая проиграла пять матчей из 10 последних матчей при Лэмпарде.



Даже те ничьи и поражения, которые случились у "Челси" при Тухеле, имели смягчающие обстоятельства. Он едва знал, как найти свой кабинет на тренировочной базе клуба и заучивал имена игроков, когда сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" на второй день после своего назначения. Поражение от "Порту" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, тем не менее, не помешало выходу "синих" в следующий раунд. А недавний проигрыш "Арсеналу" сам Томас объяснил чрезмерной увлеченностью ротацией перед финалом Кубка Англии.



Особняком стоит разве что разгромное поражение от "Вест Бромвича" со счетом 2:5 — результат, который выглядит аномальным по сравнению с другими, достигнутыми Тухелем у руля "Челси". Но в том матче "Челси" чуть больше часа играл в меньшинстве, против сверхмотивированного противника.



Редко когда тренер оказывался способен добиться таких впечатляющих результатов в начале своей карьеры, не имея возможности провести полноценную предсезонную подготовку с командой.



Тактическая стабильность



Тухель прибыл в "Челси" с репутацией такого себе тактического акробата, команды которого, казалось, выходили с новой тактической схемой на каждый матч. Ожидалось, что игрокам будет сложно адаптироваться к тактическим экспериментам Тухеля.



Но на "Стэмфорд Бридж" Тухель осознал, что от него ждут мгновенного изменения результатов команды и возлагают большую ответственность за сезон, который еще можно было спасти. Потому он выбрал схему, которая, по его мнению, идеально подходила имеющимся игрокам, а все эксперименты отложил на потом. Три защитника, летающие вингбеки и узкая линия атаки — почти во всех матчах Тухель играл со схемой 3-4-2-1 или 3-4-1-2.



И эта формула стала успешной для "Челси" — результаты радовали тренерский штаб, и Тухель благоразумно не стал менять отлично работавшую схему. В предсезонке будет время для более широких экспериментов, но сейчас не стоит ждать, что немец все поломает и начнет менять свой план игры в преддверии двух финалов.



Надежная защита



Самая примечательная статистика — это 18 "клин-шитов", которые "Челси" добыл в 26 матчах под руководством Тухеля. Этот результат тем более великолепен, если вспомнить насколько уязвимым у своих ворот был "Челси" при Лэмпарде. Тухель сумел настроить надежную игру в обороне в мгновение ока.

Пока что "синие" пропустили всего 12 голов при Тухеле, почти половина которых пришлись на один матч чемпионата с "Вест Бромвичем". С самого начала Томас решил, что, если у команды будет надежный защитный фундамент, остальное, естественно, приложится.



Преображение Антонио Рюдигера и Маркоса Алонсо, попавших в опалу у Лэмпарда, было поразительно. Тухель без капли сомнений вернул в основу немецкого защитника, и тот стал оплотом тройки центрбеков. В матче с "Реалом" Антонио был бесподобен, выиграв практически все единоборства.



36-летний Тиаго Силва пережил несколько неудач из-за травм, но по-прежнему продолжает насмехаться над своим возрастом в паспорте. Он превосходно играл против "Реала", и после стольких лет, проведенных в ПСЖ, он, вероятно, и не мечтал, что у него будет еще одна возможность выиграть Лигу Чемпионов.



А то, как играет Андреас Кристенсен — еще один защитник, который, казалось бы, не соответствует требованиям Лэмпарда — просто подтверждает мысль, что в футболе никогда не знаешь, что может случиться. Один и тот же игрок может быть представлен в совершенно разном свете двумя тренерами. Когда каким-то образом Тухелю удалось найти подход к Рюдигеру, Силве и Кристенсену и в меньшей мере к Курту Зума, "Челси" стало чертовски сложно сломать.



А если кто-то из них ошибался, голкипер Эдуар Менди был именно тем страхующим звеном для линии обороны, которое вы хотели бы видеть. После того как Кепа Аррисабалага был отправлен в запас еще в начале сезона, игра Менди стала еще одним свидетельством того, что в футболе часто нужно быть безжалостным.



Абсолютная вера в Канте



Когда Тухель появился в "Челси", Нголо Кате был в списке травмированных, и имелось много вопросов на предмет того, не закончилось ли время француза в "Челси". Но игра Нголо в матче с "Реалом" стала убедительным доказательством того, что француз по-прежнему способен проявлять свои лучшие качества в самых важных играх.



Канте оказал большое влияние на появление свободы у Кая Хаверца в преддверии первого гола "Челси" в ворота "Реала", но решающей в той игре была его готовность покрывать марафонскую дистанцию в центре поля, со сменой темпа и гармоничной работой на оборону и атаку.



Пока эксперты размышляли над тем, посчитает ли Тухель идеальной комбинацией в центре поля связку Жоржиньо и Ковачича, Томас поверил в Канте и его способность управлять игрой, даже пребывая в далеко не лучшей форме. Опыт Нголо и его умение принимать вызов в матчах с элитными соперниками оказались ключевыми факторами в противостоянии с "Реалом".



У "Челси" появились крылья



Домашнее задание Тухеля перед началом его работы с "Челси" должно было включать в себя изучение того, как влияли на игру команды при Антонио Конте фланговые защитники Маркос Алонсо и Виктор Мосес.

Использование лихих крайних защитников, ориентированных на атаку — это именно то, что нравится в "Челси" как Роману Абрамовичу, так и многим болельщикам. И Тухель хорош в том, что пришел на новое место без предубеждений относительно полученных в свое распоряжение игроков.



Тухель провел собеседование со всеми игроками, которые были на момент его прихода в ростере "Челси" — в том числе с Маркосом Алонсо, которого едва ли не умножил на ноль предыдущий тренер.



Тухель использовал на флангах обороны даже Каллума Хадсон-Одои, но в конечном счете все же остановился на Рисе Джеймсе справа и Бене Чилуэлле слева. Впрочем, в многих матчах он понимал, что необходим опыт Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, потому — при нем игровую практику получали все вингбки, а нужными и востребованными себя чувствовали и ветераны и молодые игроки.



В условиях, когда у него был хороший выбор крайних защитников, Тухель бесстрашно подходил к их выбору и почти всегда оказывался прав. Тот же Чилуэлл значительно улучшил свою роль благодаря системе, которую внедрил Тухель. Но и списанный Лэмпардом Алонсо вернулся в основную обойму и отметился важным голом в матче с "Манчестер Сити".



Великолепный Маунт



Когда Томас Тухель был назначен менеджером "Челси", имелось много опасений на предмет того, что прогресс Мейсона Маунта может приостановиться, так как атакующий полузащитник был первым игроком, которого можно было назвать "человеком Лэмпарда" в "Челси".



Но все опасения оказались абсолютным вздором. Тухель опять же проявил себя человеком, далеким от предрассудков, просто и правильно оценив кадровый потенциал попавшей ему в руки команды, а также возможности игроков в данный момент. Маунт был настолько хорош при Тухеле уже с первых матчей, что даже если бы у немца и были какие-то предрассудки, он просто не смог бы убрать его из основы. Сейчас же игра Мейсона только продолжает развиваться и улучшаться, и опыт работы с Тухелем безусловно поможет ему выйти на еще более высокий уровень.



Тухель: "Он являет собой полный набор качеств, которые нужны современному атакующему полузащитнику — физических, ментальных, врожденных. И самая важная часть — это его характер. Он твердо стоит на ногах и просто хороший парень".



Умная ротация впереди



Глубина атакующих возможностей "Челси" становится очевидной, когда вы видите, как Тамми Абрахэм, Хадсон-Одои и Оливье Жиру разминаются возле скамейки запасных. Когда у Тухеля всего три места для форвардов в схеме, кто-то всегда будет вынужден оставаться на скамейке и будет разочарован.



Этим человеком может оказаться и Кристиан Пулишич, чье попадание на скамейку запасных в матче с "Реалом" многих удивило. Но американец смог войти в игру свежим и убежать от уставшей защиты "Реала", организовав гол Маунта, который "синие" должны были забить намного раньше.



Тимо Вернер продолжает подвергаться критике, но в том же матче с "Реалом" он все же не смог промахнуться с метра. С этими игроками, а также с Каем Хаверцем, Хакимом Зийешем Тухель имеет большой выбор вариантов в атаке. И самое главное — пока что он способен сделать так, чтобы все игроки в обойме чувствовали себя нужными и востребованными. Это то, чего очень сильно не хватало команде при Лэмпарде.



Вернера будут и дальше критиковать за упущенные шансы, а в противостоянии с "Реалом" он упустил их немало, но он все чаще демонстрирует игру, которую привыкли видеть в его исполнении в Бундеслиге. Также очевидно, что в следующем сезоне он забьет больше.



Хаверц — еще один игрок, которому непросто справляться с давлением своего ценника, но при Тухеле он также приближается к тому, чтобы стабильно демонстрировать игру высокого уровня. Томас всегда умел развивать молодых игроков, а Кай все еще находится на стадии изучения собственного ремесла и своих возможностей.



Не бояться громких имен



Первые 100 дней Тухеля показали, что он не боится в профессиональном футболе никого. Он обыграл Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Зинедина Зидана, Диего Симеоне, Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти. Где-то чувствует себя самодовольно "Большой Сэм" — один из немногих, кому удалось полостью переиграть Томаса.



Тухелю нужно было качественно подготовиться к каждому новому противнику, а в весеннем графике "Челси" было не так уж много дней для спокойной аналитической работы. Перехитрить таких опытных специалистов, которых одолел в это время Тухель, — дело большого ума и ловкости.



Для победы над "Сити" в полуфинале Кубка Англии потребовался совсем иной план, чем тот, что Томас применил в противостоянии с "Челси", но он сумел его разработать и внедрить в жизнь. Выиграв эти большие матчи, Тухель восстановил ауру "Челси" как клуба, которого стоит опасаться всем.



Теперь, когда уверенность команды растет и была подтверждена еще одной победой над будущим противником по финалу Лиги Чемпионов, единственное психологическое препятствие, которое нужно преодолеть Тухелю на "Стэмфорд Бридж", — выигрыш первого трофея. Но у него есть хорошие шансы добыть его уже в этом сезоне.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru