Сульшер: "Протесты фанатов нарушили подготовку к матчу с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что подготовка его команда к матчу против "Ливерпуля" была нарушена протестами фанатов, однако он не считает это оправданием.

Не сумев сыграть с "Ливерпулем" 2 мая, вторую попытку "Юнайтед" предпринял при повышенных мерах безопасности. Например, игроки Сульшера приехали прямо на стадион за семь часов до матча, здесь же отдохнув и приняв пищу вместо того, чтобы привычно сделать это в отеле.



Тем не менее, Оле Гуннар не считает, что это стало причиной поражения "красных дьяволов" со счетом 2:4.



"Думаю, это слегка нарушило нашу подготовку, которая не было идеальной, но мы были бессильны это изменить".



"Думаю, игроки хорошо справились, никто из них не жаловался, все они вошли в положение. Они заранее знали, что так будет, поэтому не было смысла тратить свою энергию на то, что мы не контролируем".



"Мы готовились по-другому, но мы не собираемся делать из этого оправдание. Мы не смогли уделить привычного внимания к деталям, что важно на этом уровне, но игроки хорошо справились".



"Мы не добились нужного результата и не показали своей лучшей игры, поэтому можно сказать, что это слегка повлияло на них, но мы не ищем в этом оправдание".



"Ливерпуль" заслужил победу. Мы пропустили голы в ключевые моменты матча. Нам не удавалось диктовать игру, и мы не смогли сбить порыв соперника. Мы подарили им два гола, как минимум. Затем у нас был большой момент, чтобы забить еще раз и сравнять счет... Ключевые моменты были против нас", — цитирует Сульшера Goal.