Клопп объяснил отказ Мане пожать его руку

Садио Мане и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с нападающим Садио Мане, который отказался пожать его руку после окончания матча против "Манчестер Юнайтед".

Мане не нашлось места в стартовом составе на, возможно, важнейший для "Ливерпуля" матч в концовке сезона. Садио появился на поле "Олд Траффорд" лишь на 74-й минуте.

После финального свистка Клопп приблизился к Мане и вытянул свою правую руку, а Садио демонстративно отвернулся от своего тренера и ушел в сторону. Но Юрген спокойно к этому отнесся.

"Нет, это не проблема. Вчера я принял позднее решение выпустить Диогу (Жоту). Парни привыкли к тому, что я объясняю свой выбор, но в данном случае для этого не было времени. Вот и все. У нас все нормально", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1883

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  1. purman30 14.05.2021 07:28 # purman30
    На трансфер его и купить Санчо

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  2. umoraaa 14.05.2021 06:53 # umoraaa
    Фууу до чего неженки играют в ливерпуле, ей богу как девочки начинают разбираться кто пожал руку кто не пожал

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  3. drogba11cool 14.05.2021 06:42 # drogba11cool
    Женские конфликты, а-ля отвернулся, проигнорировал и т.п., заднеприводная колбасня

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  4. scauzer11 14.05.2021 06:33 # scauzer11
    все гонят на Салаха, а выёпывается в основном Мане, что то Фирма не выёпывался когда сидел на лавке, а понимал, что не в форме и так будет лучше! Но думаю Юра быстро успокоит Пантеру, скорей всего он уже извинился за свой поступок)

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  5. apl-nash 14.05.2021 06:26 # apl-nash
    Аве Юрген!

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