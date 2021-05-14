Клопп объяснил отказ Мане пожать его руку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с нападающим Садио Мане, который отказался пожать его руку после окончания матча против "Манчестер Юнайтед".

Мане не нашлось места в стартовом составе на, возможно, важнейший для "Ливерпуля" матч в концовке сезона. Садио появился на поле "Олд Траффорд" лишь на 74-й минуте.



После финального свистка Клопп приблизился к Мане и вытянул свою правую руку, а Садио демонстративно отвернулся от своего тренера и ушел в сторону. Но Юрген спокойно к этому отнесся.



"Нет, это не проблема. Вчера я принял позднее решение выпустить Диогу (Жоту). Парни привыкли к тому, что я объясняю свой выбор, но в данном случае для этого не было времени. Вот и все. У нас все нормально", — сообщил Клопп Sky Sports.