Клопп объяснил отказ Мане пожать его руку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет проблем с нападающим Садио Мане, который отказался пожать его руку после окончания матча против "Манчестер Юнайтед".
Мане не нашлось места в стартовом составе на, возможно, важнейший для "Ливерпуля" матч в концовке сезона. Садио появился на поле "Олд Траффорд" лишь на 74-й минуте.
После финального свистка Клопп приблизился к Мане и вытянул свою правую руку, а Садио демонстративно отвернулся от своего тренера и ушел в сторону. Но Юрген спокойно к этому отнесся.
"Нет, это не проблема. Вчера я принял позднее решение выпустить Диогу (Жоту). Парни привыкли к тому, что я объясняю свой выбор, но в данном случае для этого не было времени. Вот и все. У нас все нормально", — сообщил Клопп Sky Sports.
14.05.2021 06:00
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На трансфер его и купить Санчо
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Фууу до чего неженки играют в ливерпуле, ей богу как девочки начинают разбираться кто пожал руку кто не пожал
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Женские конфликты, а-ля отвернулся, проигнорировал и т.п., заднеприводная колбасня
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все гонят на Салаха, а выёпывается в основном Мане, что то Фирма не выёпывался когда сидел на лавке, а понимал, что не в форме и так будет лучше! Но думаю Юра быстро успокоит Пантеру, скорей всего он уже извинился за свой поступок)
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Аве Юрген!
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