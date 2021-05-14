"Ливерпуль" взял три очка на "Олд Траффорд"

"Ливерпуль" одержал волевую победу 2:4 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему сохранил шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Из стартового состава "красных дьяволов" на матч против "Лестера" во вторник уцелел лишь Эрик Байи.



А вот у мерсисайдцев произошло лишь одно изменение в старте относительно предыдущей игры. Это Роберто Фирмино появился вместо Садио Мане.



Уже в самом начале матча возник спорный момент. Блокируя в подкате удар Фирмино, Байи коснулся мяча рукой, однако рефери Энтони Тэйлор не увидел повода для назначения пенальти.



Вскоре было жарко уже на противоположном краю поля. Голкипер гостей Алиссон просто подарил мяч Эдинсону Кавани, но тот растерялся и не смог поразить пустые ворота.



А уже на 10-й минуте счет был открыт. Бруну Фернандеш наносил удар внешней стороной стопы из пределов штрафной площади, но вмешался Натаниэль Филлипс и совершил автогол — 1:0.



Пропустив, "Ливерпуль забрал мяч под свой контроль и принялся оказывать давление. Дважды Дина Хендерсона побеспокоил Диогу Жота, а в середине тайма мерсисайдцы претендовали на пенальти, однако Тэйлор, сходив к монитору, проигнорировал жесткую игру Байи против Филлипса на границе штрафной.



Тем не менее, с третьей попытки Жота пробил Хендерсона. На 34-й минуте Диогу пяткой подправил в ворота неточный удар Филлипса.



Затем "Юнайтед" отодвинул игру от своих ворот — а перед самым уходом на перерыв пропустил еще раз. Трент Александер-Арнольд навесил со штрафного к дальней штанге, откуда Фирмино пробил головой в верхний угол ворот — 1:2.



Второй тайм начался с того, что Фирмино оформил дубль. Роберто сыграл на добивании после того, как Хендерсон отразил перед собой мяч после удара Александер-Арнольда — 1:3.



На 59-й минуте положение "дьяволов" могло стать просто плачевным, однако за Хендерсона сыграла штанга его ворот, приняв на себя удар Жоты.



У хозяев ничего не получалось, однако на 68-й минуте им внезапно удалось забить. Маркус Рэшфорд сыграл в стенку с Кавани, ворвался в штрафную и закатил мяч в ворота с касанием штанги — 2:3.



Почти сразу счет едва не стал равным, но Филлипс остановил мяч на линии ворот после удара вышедшего на замену Мейсона Гринвуда.



"Юнайтед" определенно взбодрился после гола Рэшфорда, но в концовке стал слишком рисковать, и на последней минуте основного времени Мохамед Салах поставил точку в матче, реализовав выход один на один — 2:4.



Нелепый автогол и два неназначенных пенальти не смутили "Ливерпуль", который достойно отреагировал на трудности. Правды ради, мерсисайдцам победа была нужнее.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче