"Ливерпуль" взял три очка на "Олд Траффорд"
"Ливерпуль" одержал волевую победу 2:4 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему сохранил шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Из стартового состава "красных дьяволов" на матч против "Лестера" во вторник уцелел лишь Эрик Байи.
А вот у мерсисайдцев произошло лишь одно изменение в старте относительно предыдущей игры. Это Роберто Фирмино появился вместо Садио Мане.
Уже в самом начале матча возник спорный момент. Блокируя в подкате удар Фирмино, Байи коснулся мяча рукой, однако рефери Энтони Тэйлор не увидел повода для назначения пенальти.
Вскоре было жарко уже на противоположном краю поля. Голкипер гостей Алиссон просто подарил мяч Эдинсону Кавани, но тот растерялся и не смог поразить пустые ворота.
А уже на 10-й минуте счет был открыт. Бруну Фернандеш наносил удар внешней стороной стопы из пределов штрафной площади, но вмешался Натаниэль Филлипс и совершил автогол — 1:0.
Пропустив, "Ливерпуль забрал мяч под свой контроль и принялся оказывать давление. Дважды Дина Хендерсона побеспокоил Диогу Жота, а в середине тайма мерсисайдцы претендовали на пенальти, однако Тэйлор, сходив к монитору, проигнорировал жесткую игру Байи против Филлипса на границе штрафной.
Тем не менее, с третьей попытки Жота пробил Хендерсона. На 34-й минуте Диогу пяткой подправил в ворота неточный удар Филлипса.
Затем "Юнайтед" отодвинул игру от своих ворот — а перед самым уходом на перерыв пропустил еще раз. Трент Александер-Арнольд навесил со штрафного к дальней штанге, откуда Фирмино пробил головой в верхний угол ворот — 1:2.
Второй тайм начался с того, что Фирмино оформил дубль. Роберто сыграл на добивании после того, как Хендерсон отразил перед собой мяч после удара Александер-Арнольда — 1:3.
На 59-й минуте положение "дьяволов" могло стать просто плачевным, однако за Хендерсона сыграла штанга его ворот, приняв на себя удар Жоты.
У хозяев ничего не получалось, однако на 68-й минуте им внезапно удалось забить. Маркус Рэшфорд сыграл в стенку с Кавани, ворвался в штрафную и закатил мяч в ворота с касанием штанги — 2:3.
Почти сразу счет едва не стал равным, но Филлипс остановил мяч на линии ворот после удара вышедшего на замену Мейсона Гринвуда.
"Юнайтед" определенно взбодрился после гола Рэшфорда, но в концовке стал слишком рисковать, и на последней минуте основного времени Мохамед Салах поставил точку в матче, реализовав выход один на один — 2:4.
Нелепый автогол и два неназначенных пенальти не смутили "Ливерпуль", который достойно отреагировал на трудности. Правды ради, мерсисайдцам победа была нужнее.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
14.05.2021 00:15
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Последние комментарии:
Обоссываю рот таллинской проститутке низкого пошиба
(ответить)
Колбаса жёстко полыхнёт если попадёт в 4-ку а Челси возьмёт лч, уехехехехехехе
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Красавчики если соберутся могут же норм играть
Мне единственное непонятно зачем лфк так рвётся в лч
После факапа с суперлигой и вые.бонами уефа большим клубам нужно бойкотировать это соревнование и оставить играть эту ху.ёту всяким вестхемам лестерам и членсоидам — маленьким клубам
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Ссу на всяких гуавно и лемразей. Поверили они в сосульшера и помойку, кек
13.05.2021 11:28 # удалить
narcot
сегодня залюпульцы поводят скюмам по устам
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13.05.2021 11:35 #
quavo
ты свой рот я смотрю уже на готове держишь
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Источник: http://fapl.ru/posts/85866/?c=1#c7345025
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Фатимчик шо с е6алом?
(ответить)
Манки сасать
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пенальти чистую отняли пидарасы
но это только разозлило пацанов
мю вымотан конечно, но фернандеш пиздец гнилой чувак
поделом короче
привет фанатам мю
(ответить)
Если Челси занимает 5 место, а Сити берет ЛЧ, Челси попадает в ЛЧ? И есть ли зависимость попадания в ЛЧ с 5 места от финала ЛЕ?
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17.10.2020 19:10 #
superperez101
карма настигает хуесосов
и это прекрасно
Источник: http://fapl.ru/posts/81644/?c=1
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Чем слабее соперник, тем хуже играет МЮ. Ну и рыбак конечно чмошник, надеюсь продлят долбоеба.
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опачки опачки и 4 куёчка в попачке))
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Классный матч! С победой! Теперь все в наших руках! А мю рыбку не съел, но два раза на йух сел, кек)))
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приколол Моргенштерн у колбасы в защите, такой даун потерянный бегал
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1. Чемпионы
2. Мю
3. ливер
4. Л....р
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Вылетел Магвайр и два поражения подряд... Кто бы мог подумать.
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Пи3дец напривозили голов себе, просто в аxуе с конченных ослов е6аных шоу, матича и погба
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Улучшайте понимание.
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Защи в Мю еще более каличнее.Второй гол Рэшфорда был по красоте.
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кстати в такие моменты есть желание привет жоржинье передать
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Так-то при трёх победах в трёх оставшихся матчах Ливерпуль хайли лайкли попадает в Лигу Чемпионов. Если и эту возможность засрут, то официально главные зашкварники сезона.
С победой, уважуха.
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