"Ливерпуль" взял три очка на "Олд Траффорд"

Роберто Фирмино и Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал волевую победу 2:4 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему сохранил шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Из стартового состава "красных дьяволов" на матч против "Лестера" во вторник уцелел лишь Эрик Байи.

А вот у мерсисайдцев произошло лишь одно изменение в старте относительно предыдущей игры. Это Роберто Фирмино появился вместо Садио Мане.

Уже в самом начале матча возник спорный момент. Блокируя в подкате удар Фирмино, Байи коснулся мяча рукой, однако рефери Энтони Тэйлор не увидел повода для назначения пенальти.

Вскоре было жарко уже на противоположном краю поля. Голкипер гостей Алиссон просто подарил мяч Эдинсону Кавани, но тот растерялся и не смог поразить пустые ворота.

А уже на 10-й минуте счет был открыт. Бруну Фернандеш наносил удар внешней стороной стопы из пределов штрафной площади, но вмешался Натаниэль Филлипс и совершил автогол — 1:0.

Пропустив, "Ливерпуль забрал мяч под свой контроль и принялся оказывать давление. Дважды Дина Хендерсона побеспокоил Диогу Жота, а в середине тайма мерсисайдцы претендовали на пенальти, однако Тэйлор, сходив к монитору, проигнорировал жесткую игру Байи против Филлипса на границе штрафной.

Тем не менее, с третьей попытки Жота пробил Хендерсона. На 34-й минуте Диогу пяткой подправил в ворота неточный удар Филлипса.

Затем "Юнайтед" отодвинул игру от своих ворот — а перед самым уходом на перерыв пропустил еще раз. Трент Александер-Арнольд навесил со штрафного к дальней штанге, откуда Фирмино пробил головой в верхний угол ворот — 1:2.

Второй тайм начался с того, что Фирмино оформил дубль. Роберто сыграл на добивании после того, как Хендерсон отразил перед собой мяч после удара Александер-Арнольда — 1:3.

На 59-й минуте положение "дьяволов" могло стать просто плачевным, однако за Хендерсона сыграла штанга его ворот, приняв на себя удар Жоты.

У хозяев ничего не получалось, однако на 68-й минуте им внезапно удалось забить. Маркус Рэшфорд сыграл в стенку с Кавани, ворвался в штрафную и закатил мяч в ворота с касанием штанги — 2:3.

Почти сразу счет едва не стал равным, но Филлипс остановил мяч на линии ворот после удара вышедшего на замену Мейсона Гринвуда.

"Юнайтед" определенно взбодрился после гола Рэшфорда, но в концовке стал слишком рисковать, и на последней минуте основного времени Мохамед Салах поставил точку в матче, реализовав выход один на один — 2:4.

Нелепый автогол и два неназначенных пенальти не смутили "Ливерпуль", который достойно отреагировал на трудности. Правды ради, мерсисайдцам победа была нужнее.

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2021 00:15

Количество просмотров Просмотров: 1197

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. beautiful-lie 14.05.2021 00:31 # beautiful-lie
    Обоссываю рот таллинской проститутке низкого пошиба

    (ответить)

  2. anabanana94 14.05.2021 00:29 # anabanana94
    Колбаса жёстко полыхнёт если попадёт в 4-ку а Челси возьмёт лч, уехехехехехехе

    (ответить)

  3. bangladesh 14.05.2021 00:29 # bangladesh
    Красавчики если соберутся могут же норм играть
    Мне единственное непонятно зачем лфк так рвётся в лч
    После факапа с суперлигой и вые.бонами уефа большим клубам нужно бойкотировать это соревнование и оставить играть эту ху.ёту всяким вестхемам лестерам и членсоидам — маленьким клубам

    (ответить)

  4. narcot 14.05.2021 00:28 # narcot
    Ссу на всяких гуавно и лемразей. Поверили они в сосульшера и помойку, кек


    13.05.2021 11:28 # удалить
    narcot

    сегодня залюпульцы поводят скюмам по устам
    (ответить)
    13.05.2021 11:35 #
    quavo

    ты свой рот я смотрю уже на готове держишь
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/85866/?c=1#c7345025

    (ответить)

  5. sanchezz 14.05.2021 00:28 # sanchezz
    Фатимчик шо с е6алом?

    (ответить)

  6. fowler9 14.05.2021 00:26 # fowler9
    Манки сасать

    (ответить)

  7. superperez101 14.05.2021 00:26 # superperez101
    пенальти чистую отняли пидарасы
    но это только разозлило пацанов

    мю вымотан конечно, но фернандеш пиздец гнилой чувак
    поделом короче
    привет фанатам мю

    (ответить)

  8. erevansky 14.05.2021 00:25 # erevansky
    Если Челси занимает 5 место, а Сити берет ЛЧ, Челси попадает в ЛЧ? И есть ли зависимость попадания в ЛЧ с 5 места от финала ЛЕ?

    (ответить)

  9. van-dijk 14.05.2021 00:24 # van-dijk
    17.10.2020 19:10 #
    superperez101

    карма настигает хуесосов
    и это прекрасно

    Источник: http://fapl.ru/posts/81644/?c=1

    (ответить)

  10. dexter 14.05.2021 00:24 # dexter
    Чем слабее соперник, тем хуже играет МЮ. Ну и рыбак конечно чмошник, надеюсь продлят долбоеба.

    (ответить)

  11. scauzer11 14.05.2021 00:24 # scauzer11
    опачки опачки и 4 куёчка в попачке))

    (ответить)

  12. p0z1t1v3 14.05.2021 00:23 # p0z1t1v3
    Классный матч! С победой! Теперь все в наших руках! А мю рыбку не съел, но два раза на йух сел, кек)))

    (ответить)

  13. hammersmith 14.05.2021 00:20 # hammersmith
    приколол Моргенштерн у колбасы в защите, такой даун потерянный бегал

    (ответить)

  14. dand 14.05.2021 00:20 # dand
    1. Чемпионы
    2. Мю
    3. ливер
    4. Л....р

    (ответить)

  15. brown-ale 14.05.2021 00:20 # brown-ale
    Вылетел Магвайр и два поражения подряд... Кто бы мог подумать.

    (ответить)

  16. mufc1994 14.05.2021 00:18 # mufc1994
    Пи3дец напривозили голов себе, просто в аxуе с конченных ослов е6аных шоу, матича и погба

    (ответить)

  17. gavriil 14.05.2021 00:18 # gavriil
    Улучшайте понимание.

    (ответить)

  18. skychnie-oboi 14.05.2021 00:18 # skychnie-oboi
    Защи в Мю еще более каличнее.Второй гол Рэшфорда был по красоте.

    (ответить)

  19. thegodfather 14.05.2021 00:18 # thegodfather
    кстати в такие моменты есть желание привет жоржинье передать

    (ответить)

  20. erevansky 14.05.2021 00:18 # erevansky
    Так-то при трёх победах в трёх оставшихся матчах Ливерпуль хайли лайкли попадает в Лигу Чемпионов. Если и эту возможность засрут, то официально главные зашкварники сезона.
    С победой, уважуха.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: