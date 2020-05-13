Ричард Арнольд — фаворит на замену Вудворду

Управляющий директор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд является фаворитом на замену вице-президенту клуба Эду Вудворду.

Напомним, "Юнайтед" анонсировал расставание с Вудвордом позже в этом году одновременно с объявлением о выходе из проекта Европейской Суперлиги.



Ранее ходили слухи, что место Эда может занять исполнительный директор "Аякса" и бывший голкипер "красных дьяволов" Эдвин Ван дер Сар, однако The Guardian ожидает, что клуб обратится ко внутренним резервам — точно так же, как с назначением Джона Мерто спортивным директором пару месяцев назад.



В данный момент ближе всех к назначению новым вице-президентом "Юнайтед" Арнольд, но также Глэйзеры рассматривают кандидатуры Клиффа Бэти, финансового директора клуба, и Хемена Тсеайо, главы департамента корпоративных инвестиций.