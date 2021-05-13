"Барселона" продвигается в переговорах с Агуэро

"Барселона" продолжает переговоры с нападающим Серхио Агуэро, покидающим "Манчестер Сити" свободным агентом.

Как сообщает ESPN, "Барселона" обратилась к Агуэро и Мемфису Депаю, чей контракт с "Лионом" тоже истекает этим летом, чтобы узнать ожидания игроков по зарплате и бонусу за переход.



Утверждается, что Серхио готов пойти на понижение зарплаты ради возможности поиграть на "Ноу Камп" с Лионелем Месси. Однако для этого сам Месси должен продлить свой истекающий контракт.



Президент "Барселоны" Жоан Лапорта по-прежнему уверен, что сможет склонить Лионеля к новой двухлетней сделке с опцией продления на 12 месяцев, а это в свою очередь откроет дверь к переходу Агуэро.



Правда, пока у каталонского клуба и Агуэро, которому в следующем месяце исполнится 33, нет полного взаимопонимания по той причине, что Серхио забил лишь четыре гола в этом сезоне.