Автобус "Ливерпуля" был заблокирован по пути на "Олд Траффорд"

Автобус Ливерпуля Автобусу с игроками и персоналом "Ливерпуля" на борту была преграждена дорога по пути на "Олд Траффорд".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" должен был принять "Ливерпуль" еще 2 мая, но тогда матч был отложен из-за массовой акции протеста, обернувшейся вторжением фанатов на "Олд Траффорд".

Вторая попытка провести матч предпринимается при повышенных мерах безопасности, однако это не позволило избежать инцидентов.

Как сообщает Daily Mail, автобус "Ливерпуля" оказался заблокирован легковыми автомобилями на одной из улочек Манчестера, после чего официальному транспортному средству мерсисайдцев спустили шины.

Впрочем, полиция оперативно прибыла на место происшествия, восстановив порядок и разогнав группу примерно из 50 фантов. Автобус продолжил движение из отеля до стадиона.

Автобус Ливерпуля


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 858

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  1. meshuggah 13.05.2021 21:12 # meshuggah
    Ахахах нормас набутылили подзалупников

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  2. hammersmith 13.05.2021 21:03 # hammersmith
    Пиздец дикари.

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  3. scholes18 13.05.2021 21:02 # scholes18
    фанаты Ливерпуля готовы на всё лишь бы МЮ получил техническое поражение.

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  4. sanchezz 13.05.2021 21:01 # sanchezz
    Манчестер = Детроит. Гетто обоссанцев

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  5. januzaj00 13.05.2021 21:01 # januzaj00
    Это машина клопа

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  6. true-manc 13.05.2021 21:01 # true-manc
    пригород и портовню отправить в чемпионшип!

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