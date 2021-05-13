Автобус "Ливерпуля" был заблокирован по пути на "Олд Траффорд"

Автобусу с игроками и персоналом "Ливерпуля" на борту была преграждена дорога по пути на "Олд Траффорд".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" должен был принять "Ливерпуль" еще 2 мая, но тогда матч был отложен из-за массовой акции протеста, обернувшейся вторжением фанатов на "Олд Траффорд".



Вторая попытка провести матч предпринимается при повышенных мерах безопасности, однако это не позволило избежать инцидентов.



Как сообщает Daily Mail, автобус "Ливерпуля" оказался заблокирован легковыми автомобилями на одной из улочек Манчестера, после чего официальному транспортному средству мерсисайдцев спустили шины.



Впрочем, полиция оперативно прибыла на место происшествия, восстановив порядок и разогнав группу примерно из 50 фантов. Автобус продолжил движение из отеля до стадиона.



