Гвардиола: "Клопп сделал меня лучше"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что благодарен своему коллеге из "Ливерпуля" Юргену Клоппу, который помог ему стать лучше в профессиональном плане.

В минувший вторник "Ливерпуль" передал "Сити" звание чемпиона Премьер-Лиги — соперничество двух этих команд и их тренеров украшало английский футбол на протяжении двух предыдущих сезонов.

Гвардиола чувствует, что конкуренция с Клоппом, который на текущей неделе назвал каталонца лучшим тренером в мире, пошла ему только на пользу.

"Я очень ценю то, что он прислал мне сообщение с поздравлениями, как и Карло Анчелотти. У меня пока не было возможности ответить им, но я обязательно сделаю это сегодня. Я восхищаюсь ими обоими".

"Юрген, конечно, является вдохновением для меня, и он сделал меня — через свои команды в лице дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" — более классным тренером".

"Он заставлял меня много думать о матчах и всем остальном, поэтому я очень это ценю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 703

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  1. hammersmith 13.05.2021 21:04 # hammersmith
    Ждем теперь когда клопп станет лучше.

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  2. liverbro 13.05.2021 20:59 # liverbro
    В каждой новости сруманк пытается по максимуму отлимонить пепке.аж до рвоты)

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  3. true-manc 13.05.2021 20:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Пеп прав. Юрген пример для любого нормального человека. Пример неудачника, которым ни в коем случае нельзя быть: 0 трофеев за 6 лет тренерской работы в Англии. Наблюдая за этим позором, волей-неволей возникнет мотивация становиться лучше.

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  4. arsenal-win 13.05.2021 20:09 # arsenal-win
    Адекватно

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  5. liverpo0ol 13.05.2021 20:08 # liverpo0ol
    Где то в провинциях молдавии в заброшенном гараже напился мочой цыган

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