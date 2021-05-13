Гвардиола: "Клопп сделал меня лучше"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что благодарен своему коллеге из "Ливерпуля" Юргену Клоппу, который помог ему стать лучше в профессиональном плане.
В минувший вторник "Ливерпуль" передал "Сити" звание чемпиона Премьер-Лиги — соперничество двух этих команд и их тренеров украшало английский футбол на протяжении двух предыдущих сезонов.
Гвардиола чувствует, что конкуренция с Клоппом, который на текущей неделе назвал каталонца лучшим тренером в мире, пошла ему только на пользу.
"Я очень ценю то, что он прислал мне сообщение с поздравлениями, как и Карло Анчелотти. У меня пока не было возможности ответить им, но я обязательно сделаю это сегодня. Я восхищаюсь ими обоими".
"Юрген, конечно, является вдохновением для меня, и он сделал меня — через свои команды в лице дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" — более классным тренером".
"Он заставлял меня много думать о матчах и всем остальном, поэтому я очень это ценю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
13.05.2021 20:00
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Последние комментарии:
Ждем теперь когда клопп станет лучше.
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В каждой новости сруманк пытается по максимуму отлимонить пепке.аж до рвоты)
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КОРОЛЬ!!!
Пеп прав. Юрген пример для любого нормального человека. Пример неудачника, которым ни в коем случае нельзя быть: 0 трофеев за 6 лет тренерской работы в Англии. Наблюдая за этим позором, волей-неволей возникнет мотивация становиться лучше.
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Адекватно
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Где то в провинциях молдавии в заброшенном гараже напился мочой цыган
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