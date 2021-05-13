Жоржиньо: "Как я могу захотеть уйти из "Челси"?

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что не помышляет об отъезде со "Стэмфорд Бридж".

Слухи о том, что Жоржиньо может вернуться в Серию А, регулярно появляются в прессе, но чаще всего их подогревает агент 29-летнего полузащитника.



Однако сейчас Жоржиньо сам взял слово и дал понять, что он в "Челси" надолго.



"Конечно, я чувствую, что освоился здесь. Когда я только пришел, все было другим для меня. Но я сразу же почувствовал, что мне здесь рады".



"После этих трех лет в клубе я чувствую себя отлично, и каждый здесь ценит то, что я стараюсь делать для клуба и для людей. Поэтому сейчас я чувствую себя в Англии как дома".



"Сейчас определенно не время думать о контрактах, когда два финала на носу!"



"Как я могу захотеть уйти из клуба? В этом нет смысла. И даже нет смысла разговаривать об этом сейчас. У меня остается еще два года, и, как я уже сказал, я чувствую себя здесь как дома".



"Так что нет смысла даже разговаривать об этом. Кроме того, мы едва начали работать с Томасом (Тухелем) — на нужно еще многое сделать", — цитирует Жоржиньо Goal.