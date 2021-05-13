Гвардиола рассказал, как "Сити" отпраздновал титул
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как его команда отметила завоевание титула Премьер-Лиги.
"Сити" был подтвержден чемпионом Премьер-Лиги после того, как в минувший вторник "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Лестеру" со счетом 1:2.
За матчем на "Олд Траффорд" Гвардиола, его игроки и персонал клуба наблюдали со своей тренировочной базы, после финального свистка устроив вечеринку с выпивкой, несмотря на поздний час.
"Это было так мило, обычно самые неожиданные вечеринки становятся самыми милыми".
"Все мы — только кто входит в наш круг — собрались вместе, так что это было безопасно. Мы немного выпили, потанцевали, пообнимались и вспомнили, как хорошо это было. Затем, в 23:30, приехали 15 пицц, и это был лучший момент вечера".
"Вечеринки в Англии — это только алкоголь, без еды, и я не понимаю, почему. Когда нам принесли пиццу, это был лучший момент! Мы очень хорошо отпраздновали".
"Какая пицца понравилась мне больше всего? Я не знаю. Я был не в идеальном состоянии, чтобы решать. Все были хороши", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
13.05.2021 18:00
Просмотров: 99
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Англии жрачка полный ацтой, кроме ядовитой пиццы никуя реально.
(ответить)
>Мы немного выпили, потанцевали, пообнимались и вспомнили, как хорошо это было.
пообнимались как братья КОРОЛИ, чисто по-мужски. А портовые обрыганы устроили бы потрахушки и начали гегемонить друг другу, если бы случайно одержали победу в АПЛ. В этом отличие нашего великого клуба от жалкого портового борделя.
(ответить)
ПЕП-ПОТРОШИТЕЛЬ!!! ГЕНИЙ!!! КОРОЛЬ!!!
Все портовые проститутки прячутся, слыша одно его имя.
Люблю тебя, мой тренер!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий