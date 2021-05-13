Гвардиола рассказал, как "Сити" отпраздновал титул

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как его команда отметила завоевание титула Премьер-Лиги.

"Сити" был подтвержден чемпионом Премьер-Лиги после того, как в минувший вторник "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Лестеру" со счетом 1:2.

За матчем на "Олд Траффорд" Гвардиола, его игроки и персонал клуба наблюдали со своей тренировочной базы, после финального свистка устроив вечеринку с выпивкой, несмотря на поздний час.

"Это было так мило, обычно самые неожиданные вечеринки становятся самыми милыми".

"Все мы — только кто входит в наш круг — собрались вместе, так что это было безопасно. Мы немного выпили, потанцевали, пообнимались и вспомнили, как хорошо это было. Затем, в 23:30, приехали 15 пицц, и это был лучший момент вечера".

"Вечеринки в Англии — это только алкоголь, без еды, и я не понимаю, почему. Когда нам принесли пиццу, это был лучший момент! Мы очень хорошо отпраздновали".

"Какая пицца понравилась мне больше всего? Я не знаю. Я был не в идеальном состоянии, чтобы решать. Все были хороши", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 18:00

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  1. mancunia-planet 13.05.2021 18:04 # mancunia-planet
    В Англии жрачка полный ацтой, кроме ядовитой пиццы никуя реально.

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  2. true-manc 13.05.2021 18:04 # true-manc
    >Мы немного выпили, потанцевали, пообнимались и вспомнили, как хорошо это было.

    пообнимались как братья КОРОЛИ, чисто по-мужски. А портовые обрыганы устроили бы потрахушки и начали гегемонить друг другу, если бы случайно одержали победу в АПЛ. В этом отличие нашего великого клуба от жалкого портового борделя.

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  3. true-manc 13.05.2021 18:01 # true-manc
    ПЕП-ПОТРОШИТЕЛЬ!!! ГЕНИЙ!!! КОРОЛЬ!!!
    Все портовые проститутки прячутся, слыша одно его имя.

    Люблю тебя, мой тренер!

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