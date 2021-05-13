Гвардиола рассказал, как "Сити" отпраздновал титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как его команда отметила завоевание титула Премьер-Лиги.

"Сити" был подтвержден чемпионом Премьер-Лиги после того, как в минувший вторник "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Лестеру" со счетом 1:2.



За матчем на "Олд Траффорд" Гвардиола, его игроки и персонал клуба наблюдали со своей тренировочной базы, после финального свистка устроив вечеринку с выпивкой, несмотря на поздний час.



"Это было так мило, обычно самые неожиданные вечеринки становятся самыми милыми".



"Все мы — только кто входит в наш круг — собрались вместе, так что это было безопасно. Мы немного выпили, потанцевали, пообнимались и вспомнили, как хорошо это было. Затем, в 23:30, приехали 15 пицц, и это был лучший момент вечера".



"Вечеринки в Англии — это только алкоголь, без еды, и я не понимаю, почему. Когда нам принесли пиццу, это был лучший момент! Мы очень хорошо отпраздновали".



"Какая пицца понравилась мне больше всего? Я не знаю. Я был не в идеальном состоянии, чтобы решать. Все были хороши", — цитирует Гвардиолу The Guardian.