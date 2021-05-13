Тухель рад, что не будет заниматься трансферами в "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель рад, что при работе в лондонском клубе ему не придется заниматься трансферами.

Тухель добился больших успехов с момента своего назначения в январе, вернув "Челси" в топ-4 Премьер-Лиги и достигнув финалов Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



В "Челси" Тухель занимается лишь тренерской работой и не принимает трансферных решений, однако Томас даже рад этому, ведь так он сможет избавить себя от возможных ссор с игроками и руководством.



"Трансферный период может нарушить настроение в клубе. Я знаю это по Парижу. Здесь мне гораздо проще, потому что я занят лишь тренерской работой. У меня нет задних мыслей насчет того, что нужно кого-то подписать или кого-то отпустить".



"Мы взялись за то, что делаем лучше всего. Я предпочитаю тренировать команду, направлять ее и подстегивать ее до предела — независимо от того, проигрываем мы или побеждаем. У меня нулевой интерес к тому, чтобы нарушить эту атмосферу".



"Есть ли у нас некоторые идеи, как нам укрепить состав? Да. Но будем ли мы сражаться из-за этого? Нет. Мы лишь обсудим это, но в первую очередь нам нужно завершить сезон. Я приветствую эту простоту. Надеюсь, так будет и дальше, потому что это исключительно приятно", — цитирует Тухеля The Guardian.