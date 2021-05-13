Клопп не ожидает крупных приобретений

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает крупных приобретений грядущим летом.

На протяжении этого сезона пресса сообщала об интересе "красных" к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо и нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.



Однако Клопп не верит, что "Ливерпуль" может позволить себе таких дорогостоящих игроков, особенно в свете возможного непопадания в Лигу Чемпионов.



"Я не ожидаю большой активности. Это также зависит от того, захочет ли кто-нибудь уйти, продадим ли мы кого-нибудь. Невозможно спланировать такие вещи сильно заранее".



"Естественно, риск остаться без Лиги Чемпионов нам не помогает, но не это наша главная проблема. Это трансферное окно будет очень странным".



"Я слышал о громких переходах вроде Килиана Мбаппе, Холанда, Санчо. Я особо не представляю себе этого грядущим летом, потому что мировой футбол еще не восстановился".



"Ситуация лучше, чем я мог себе представить год назад, но последний год финансовые сложности были у каждого".



"Мы еще посмотрим, но ранней активности точно не будет".



"Это плохо, если мы не попадем в Лигу Чемпионов, но пока у нас есть шансы, не нужно говорить об этом так, словно у нас нет шансов", — цитирует Клоппа Daily Mail.