Клопп не ожидает крупных приобретений

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает крупных приобретений грядущим летом.

На протяжении этого сезона пресса сообщала об интересе "красных" к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо и нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

Однако Клопп не верит, что "Ливерпуль" может позволить себе таких дорогостоящих игроков, особенно в свете возможного непопадания в Лигу Чемпионов.

"Я не ожидаю большой активности. Это также зависит от того, захочет ли кто-нибудь уйти, продадим ли мы кого-нибудь. Невозможно спланировать такие вещи сильно заранее".

"Естественно, риск остаться без Лиги Чемпионов нам не помогает, но не это наша главная проблема. Это трансферное окно будет очень странным".

"Я слышал о громких переходах вроде Килиана Мбаппе, Холанда, Санчо. Я особо не представляю себе этого грядущим летом, потому что мировой футбол еще не восстановился".

"Ситуация лучше, чем я мог себе представить год назад, но последний год финансовые сложности были у каждого".

"Мы еще посмотрим, но ранней активности точно не будет".

"Это плохо, если мы не попадем в Лигу Чемпионов, но пока у нас есть шансы, не нужно говорить об этом так, словно у нас нет шансов", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 252

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scauzer11 13.05.2021 16:22 # scauzer11
    местный додик ещё ничего не написал странно даже, мож с ним что случилось)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: