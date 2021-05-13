УЕФА подтвердил перенос финала Лиги Чемпионов в Порту

Как и ожидалось, УЕФА подтвердил перенос финального матча Лиги Чемпионов из Стамбула в Порту.

Напомним, проведение финала 29 мая в Стамбуле, как планировалось изначально, оказалось невозможно после решения Великобритании включить Турцию в "красный список" стран из-за угрозы коронавируса.



УЕФА был готов провести матч между "Челси" и "Манчестер Сити" на "Уэмбли", чтобы командам и их болельщикам не пришлось далеко путешествовать, однако компромисс насчет этого достигнут не был — британские власти отказались сделать исключение из карантинных мер для официальных лиц, спонсоров, иностранных медиа.



Таким образом, финал пройдет на стадионе "Порту" "Драгау", куда будут допущены сразу 12,000 фанатов.