УЕФА подтвердил перенос финала Лиги Чемпионов в Порту
Как и ожидалось, УЕФА подтвердил перенос финального матча Лиги Чемпионов из Стамбула в Порту.
Напомним, проведение финала 29 мая в Стамбуле, как планировалось изначально, оказалось невозможно после решения Великобритании включить Турцию в "красный список" стран из-за угрозы коронавируса.
УЕФА был готов провести матч между "Челси" и "Манчестер Сити" на "Уэмбли", чтобы командам и их болельщикам не пришлось далеко путешествовать, однако компромисс насчет этого достигнут не был — британские власти отказались сделать исключение из карантинных мер для официальных лиц, спонсоров, иностранных медиа.
Таким образом, финал пройдет на стадионе "Порту" "Драгау", куда будут допущены сразу 12,000 фанатов.
13.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
12.05.2021 22:11 #
true-manc
КОРОЛИ!!!
Вместе с пенсами и УЕФА изящно спустили малую нужду на скаузеров и их святую стамбульскую помойку.
Источник: http://fapl.ru/posts/85858/?c=1#c7344647
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