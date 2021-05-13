УЕФА подтвердил перенос финала Лиги Чемпионов в Порту

Манчестер Сити против Челси Как и ожидалось, УЕФА подтвердил перенос финального матча Лиги Чемпионов из Стамбула в Порту.

Напомним, проведение финала 29 мая в Стамбуле, как планировалось изначально, оказалось невозможно после решения Великобритании включить Турцию в "красный список" стран из-за угрозы коронавируса.

УЕФА был готов провести матч между "Челси" и "Манчестер Сити" на "Уэмбли", чтобы командам и их болельщикам не пришлось далеко путешествовать, однако компромисс насчет этого достигнут не был — британские власти отказались сделать исключение из карантинных мер для официальных лиц, спонсоров, иностранных медиа.

Таким образом, финал пройдет на стадионе "Порту" "Драгау", куда будут допущены сразу 12,000 фанатов.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 15:00

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  1. true-manc 13.05.2021 15:00 # true-manc
    12.05.2021 22:11 #
    true-manc

    КОРОЛИ!!!

    Вместе с пенсами и УЕФА изящно спустили малую нужду на скаузеров и их святую стамбульскую помойку.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85858/?c=1#c7344647

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