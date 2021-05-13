Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

В четверг, 13 мая, состоятся два перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ЭВЕРТОН 20:00 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" набрала лишь 12 очков в 12 матчах Премьер-Лиги без своего капитана Джека Грилиша, откатившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги. В этом сезоне "Эвертон" набрал 36 очков на выезде — против всего 19 дома. В пяти последних выездах на "Вилла Парк" в рамках чемпионата "ириски" одержали три победы.



Джек Грилиш, наконец, залечил свою травму, но едва ли попадет сразу в стартовый состав "Виллы". Олли Уоткинс дисквалифицирован. Морган Сансон возобновит тренировки на следующей неделе.



У плеймейкера "Эвертон" Хамеса Родригеса растяжение икроножной мышцы. Также вне игры Йерри Мина, но может вернуться Абдуай Дукуре.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" доигрывает сезон в Премьер-Лиге, готовясь к финалу Лиги Европы, однако соперник вроде "Ливерпуля" всегда является достаточной мотивацией. Самим мерсисайдцам мотивации точно не занимать — они вовлечены в упорную борьбу за попадание в топ-4. В этом сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели лишь пять поражений дома — как и в двух предыдущих вместе взятых. "Ливерпуль" выиграл пять раз в семи последних выездных матчах в чемпионате — больше, чем в 15 предыдущих. "Юнайтед" уступил только однажды в 15 последних домашних встречах с "красными" во всех соревнованиях.



Ожидается, что "Юнайтед" вернется к сильнейшему сочетанию игроков после экспериментального состава в матче против "Лестера" во вторник. Харри Магуайр травмирован.



"Ливерпуль" из-за небольших повреждений не сможет рассчитывать на Озана Кабака, Бена Дэвиса, Наби Кейта и Джеймса Милнера. Для Джодана Хендерсона этот клубный сезон завершен.