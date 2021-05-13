Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

Дин Хендерсон и Мохамед Салах В четверг, 13 мая, состоятся два перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ЭВЕРТОН 20:00 Онлайн-трансляция

"Астон Вилла" набрала лишь 12 очков в 12 матчах Премьер-Лиги без своего капитана Джека Грилиша, откатившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги. В этом сезоне "Эвертон" набрал 36 очков на выезде — против всего 19 дома. В пяти последних выездах на "Вилла Парк" в рамках чемпионата "ириски" одержали три победы.

Джек Грилиш, наконец, залечил свою травму, но едва ли попадет сразу в стартовый состав "Виллы". Олли Уоткинс дисквалифицирован. Морган Сансон возобновит тренировки на следующей неделе.

У плеймейкера "Эвертон" Хамеса Родригеса растяжение икроножной мышцы. Также вне игры Йерри Мина, но может вернуться Абдуай Дукуре.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" доигрывает сезон в Премьер-Лиге, готовясь к финалу Лиги Европы, однако соперник вроде "Ливерпуля" всегда является достаточной мотивацией. Самим мерсисайдцам мотивации точно не занимать — они вовлечены в упорную борьбу за попадание в топ-4. В этом сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" потерпели лишь пять поражений дома — как и в двух предыдущих вместе взятых. "Ливерпуль" выиграл пять раз в семи последних выездных матчах в чемпионате — больше, чем в 15 предыдущих. "Юнайтед" уступил только однажды в 15 последних домашних встречах с "красными" во всех соревнованиях.

Ожидается, что "Юнайтед" вернется к сильнейшему сочетанию игроков после экспериментального состава в матче против "Лестера" во вторник. Харри Магуайр травмирован.

"Ливерпуль" из-за небольших повреждений не сможет рассчитывать на Озана Кабака, Бена Дэвиса, Наби Кейта и Джеймса Милнера. Для Джодана Хендерсона этот клубный сезон завершен.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 14:00

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  1. mancunia-planet 13.05.2021 14:19 # mancunia-planet
    Ничья

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  2. danilych89 13.05.2021 14:17 # danilych89
    по сути это шанс для Байи показать, на что он способен. посмотрим, как они в паре с Линделефом сыграют.

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  3. umoraaa 13.05.2021 14:15 # umoraaa
    Почему то всегда казалось что мы часто проигрываем портовым крысам, но оказалось что МЮ последний раз проигрывал на сарае мечты аж 7 лет назад. Поэтому уверенная победа 1-0 или 2-0 норвежского физрука над немецким физруком.

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  4. sanchezz 13.05.2021 14:10 # sanchezz
    Все очень справедливо и логично. Заслуживаете ЛЧ и хотите в ЛЧ? выходите на поле и е6ите пригородных. Нет? на бутылку вместе с арсеналом и петунхэмом. Никаких оправданий по травмам, календарю и тд.

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  5. nemovista 13.05.2021 14:05 # nemovista
    Надеюсь матч обрадует в плане содержания, возможно даже хочется победы Ливерпуля, для чемпионат закончен.

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