Клубы Премьер-Лиги согласовали продление ТВ-контракта

Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за продление действующего телевизионного контракта на три года — до окончания сезона 2024/25.

Действующий контракт Премьер-Лиги со Sky, BT и Amazon по продаже прав на телевизионные трансляции внутри Британии истекал в конце следующего сезона.



Учитывая сохраняющуюся неопределенность из-за пандемии коронавируса, клубы Премьер-Лиги сочли неразумным обсуждать сделку на новых условиях.



Таким образом, было решено просто продлить имеющийся контракт с бродкастерами стоимостью 4.5 миллиарда фунтов на следующий трехлетний цикл.



Как сообщает Sky Sports, в рамках продления контракта клубы Премьер-Лиги согласились выделить 100 млн. фунтов на поддержку Национальной Лиги, женского футбола, Лиги Один, Лиги Два и детского футбола.