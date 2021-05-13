Клубы Премьер-Лиги согласовали продление ТВ-контракта

Телекамера Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за продление действующего телевизионного контракта на три года — до окончания сезона 2024/25.

Действующий контракт Премьер-Лиги со Sky, BT и Amazon по продаже прав на телевизионные трансляции внутри Британии истекал в конце следующего сезона.

Учитывая сохраняющуюся неопределенность из-за пандемии коронавируса, клубы Премьер-Лиги сочли неразумным обсуждать сделку на новых условиях.

Таким образом, было решено просто продлить имеющийся контракт с бродкастерами стоимостью 4.5 миллиарда фунтов на следующий трехлетний цикл.

Как сообщает Sky Sports, в рамках продления контракта клубы Премьер-Лиги согласились выделить 100 млн. фунтов на поддержку Национальной Лиги, женского футбола, Лиги Один, Лиги Два и детского футбола.


Метки Amazon, BT, Sky, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 12:00

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