"Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Челси на сезон 2021/22 "Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22 от своего технического спонсора Nike.

Новый комплект формы выполнен в традиционном для клуба со "Стэмфорд Бридж" синем цвете двух тональностей и небольшим добавлением желтого.

Источником вдохновения для дизайнеров Nike стала форма, в которой "Челси" играл в 60-х годах прошлого века.

Впервые команда Томаса Тухеля примерит новую форму уже в ближайшую субботу, когда сразится с "Лестером" в финале Кубка Англии на "Уэмбли".

Новая домашняя форма Челси на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Челси на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Челси на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Челси на сезон 2021/22

Новая домашняя форма Челси на сезон 2021/22


Метки Nike, видео, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1581

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Последние комментарии:




  1. h22o 13.05.2021 12:35 # h22o
    это фейк, или пи3дец креативному отделу найка. отказать!

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  2. abrec 13.05.2021 12:33 # abrec
    Не плохая

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  3. b84 13.05.2021 12:23 # b84
    хуйсосская

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  4. vertigo-92 13.05.2021 12:19 # vertigo-92
    Ковачич одобряет)

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  5. el-ray 13.05.2021 12:15 # el-ray
    найки красавцы кэшн, подобрать цвет фона, который полностью передает сущность синей помойки со дня основания Обоссаным!
    Найки найс!

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  6. sexan 13.05.2021 12:02 # sexan
    Не, ну это пиздец какой то. С каждым годом всё хуже и хуже. Не удивительно, что наши фаны ходят в прошлых футболках.

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  7. dragonishka 13.05.2021 12:00 # dragonishka
    Вот это жесть, равноценно хуевому дизайну 3-й формы МЮ, но тут основная...

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  8. j-silver 13.05.2021 11:54 # j-silver
    красивая форма, ваще четкая
    "синем цвете двух тональностей и небольшим добавлением желтого" - если пенсы не выиграют КА и ЛЧ, то желтого можно добавить и побольше

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  9. rockhill-lfc 13.05.2021 11:51 # rockhill-lfc
    Найки совсем ...нулись.

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  10. scrim 13.05.2021 11:50 # scrim
    насколько охеренный ролик сняли, настолько же дерьмовая форма.
    Уже третий год Найк парашу пилит, хоть снова к адидасу уходить

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  11. mixmaster 13.05.2021 11:48 # mixmaster
    https://twitter.com/TroopzAFC/status/1392620162013089799?s=20

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  12. anabanana94 13.05.2021 11:47 # anabanana94
    Ой ору!!! Уехехехехехех, клоуны

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  13. umoraaa 13.05.2021 11:46 # umoraaa
    Куета, но у МЮ еще хуже...

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  14. felix-the-cat 13.05.2021 11:42 # felix-the-cat
    Желтенькая символизирует как раз пенсов, как команду для мочи ухехее

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  15. januzaj00 13.05.2021 11:36 # januzaj00
    пенсы решили во второй раз подряд занять первое место по самой зашкварной форме

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  16. chr1s8rown 13.05.2021 11:36 # chr1s8rown
    Че за детская пижама?

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  17. sanchezz 13.05.2021 11:25 # sanchezz
    Без сарказма - это пиздец. Даже для синяков

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  18. novocaine 13.05.2021 11:24 # novocaine
    вахахахах, ну и кал

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  19. jack-4poker 13.05.2021 11:19 # jack-4poker
    форма таксиста - гомосексуалиста
    думаю побьет рекорды продаж среди пенсов-глиномесов

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  20. ilovemanutd 13.05.2021 11:18 # ilovemanutd
    Найки ёбнулись

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