"Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22
"Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22 от своего технического спонсора Nike.
Новый комплект формы выполнен в традиционном для клуба со "Стэмфорд Бридж" синем цвете двух тональностей и небольшим добавлением желтого.
Источником вдохновения для дизайнеров Nike стала форма, в которой "Челси" играл в 60-х годах прошлого века.
Впервые команда Томаса Тухеля примерит новую форму уже в ближайшую субботу, когда сразится с "Лестером" в финале Кубка Англии на "Уэмбли".
13.05.2021 11:00
Просмотров: 1581
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
это фейк, или пи3дец креативному отделу найка. отказать!
(ответить)
Не плохая
(ответить)
хуйсосская
(ответить)
Ковачич одобряет)
(ответить)
найки красавцы кэшн, подобрать цвет фона, который полностью передает сущность синей помойки со дня основания Обоссаным!
Найки найс!
(ответить)
Не, ну это пиздец какой то. С каждым годом всё хуже и хуже. Не удивительно, что наши фаны ходят в прошлых футболках.
(ответить)
Вот это жесть, равноценно хуевому дизайну 3-й формы МЮ, но тут основная...
(ответить)
красивая форма, ваще четкая
"синем цвете двух тональностей и небольшим добавлением желтого" - если пенсы не выиграют КА и ЛЧ, то желтого можно добавить и побольше
(ответить)
Найки совсем ...нулись.
(ответить)
насколько охеренный ролик сняли, настолько же дерьмовая форма.
Уже третий год Найк парашу пилит, хоть снова к адидасу уходить
(ответить)
https://twitter.com/TroopzAFC/status/1392620162013089799?s=20
(ответить)
Ой ору!!! Уехехехехехех, клоуны
(ответить)
Куета, но у МЮ еще хуже...
(ответить)
Желтенькая символизирует как раз пенсов, как команду для мочи ухехее
(ответить)
пенсы решили во второй раз подряд занять первое место по самой зашкварной форме
(ответить)
Че за детская пижама?
(ответить)
Без сарказма - это пиздец. Даже для синяков
(ответить)
вахахахах, ну и кал
(ответить)
форма таксиста - гомосексуалиста
думаю побьет рекорды продаж среди пенсов-глиномесов
(ответить)
Найки ёбнулись
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий