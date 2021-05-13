"Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22 от своего технического спонсора Nike.

Новый комплект формы выполнен в традиционном для клуба со "Стэмфорд Бридж" синем цвете двух тональностей и небольшим добавлением желтого.



Источником вдохновения для дизайнеров Nike стала форма, в которой "Челси" играл в 60-х годах прошлого века.



Впервые команда Томаса Тухеля примерит новую форму уже в ближайшую субботу, когда сразится с "Лестером" в финале Кубка Англии на "Уэмбли".























