Светская хроника за четверг

Джейдон Санчо рвется в "Манчестер Юнайтед". Пятеро игроков хотят уйти из "Арсенала". В субботу "Челси" примерит новую домашнюю форму. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Интер" готов продать нападающего Ромелу Лукаку за 103 миллиона фунтов. (Corriere dello Sport)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо просит своего агента устроить трансфер в "Манчестер Юнайтед". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" предложил 68 млн. фунтов за полузащитника "Атлетико" Маркоса Льоренте. (AS)



Полузащитник Андреас Перейра, принадлежащий "Юнайтед", открыт к переходу в другой клуб. (The Sun)



"Юнайтед" обдумывает приглашение полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mail)



"Юнайтед" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за нападающего "Славии" Абдаллу Симма, за которого неназванный клуб уже предложил 25 млн. фунтов. (Evening Standard)



Бернд Лено, Давид Луис, Эктор Беллерин, Гранит Джака и Виллиан хотят уйти из "Арсенала" летом. (The Athletic)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет подписать голкипера, двух крайних защитников и центрального полузащитника грядущим летом. (Goal)



"Арсенал" попросил скаутов подготовить досье по полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге. (Yorkshire Live)



"Фенербахче" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Sun)



"Тоттенхэм" и "Монако" поспорят за защитника Джерома Боатенга, покидающего "Баварию" свободным агентом. (The Sun)



Райан Бертран покидает "Саутгемптон" свободным агентом в конце сезона. (Sky Sports)



Другое



"Тоттенхэм" начнет собеседовать кандидатов на вакантную должность главного тренера в ближайшие дни. В шорт-листе "шпор" находится Скотт Паркер из "Фулхэма". (Football Insider)



Эдди Хау согласился возглавить "Селтик". (talkSPORT)



Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле стал представителем Федерации футбола Конго и теперь надеется заманить под знамена африканской сборной защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (The Sun)



Польские власти сняли обязанность проходить карантин для фанатов "Юнайтед", которые приедут в Гданьск на финал Лиги Европы 26 мая. (Sky Sports)



Бывший капитан "Юнайтед" Антонио Валенсии объявил о завершении игровой карьеры. (Manchester Evening News)



На финал Кубка Англии против "Лестера" в ближайшую субботу игроки "Челси" выйдут в новой домашней форме. (The Athletic)



"Сити" отпраздновал чемпионство в Премьер-Лиге с помощью шампанского и пиццы. (Daily Star)



Забивая "Ювентусу" в минувший уикенд, защитник "Милана" Фикайо Томори совершил прыжок на высоту 2 метра 62 сантиметра, покорив рекорд Серии А, принадлежавший Криштиану Роналду. (Daily Star)



"Реалу", "Барселоне" и "Ювентусу" грозит отстранение от Лиги Чемпионов на два года за скандал с Европейской Суперлигой. (Daily Mirror)



"Аякс" расплавил свой титул Эредивизии, чтобы сделать 42,000 медалей и поделиться ими с держателями сезонных абонементов. (Evening Standard)