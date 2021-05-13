Светская хроника за четверг
Джейдон Санчо рвется в "Манчестер Юнайтед". Пятеро игроков хотят уйти из "Арсенала". В субботу "Челси" примерит новую домашнюю форму. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Интер" готов продать нападающего Ромелу Лукаку за 103 миллиона фунтов. (Corriere dello Sport)
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо просит своего агента устроить трансфер в "Манчестер Юнайтед". (Manchester Evening News)
"Юнайтед" предложил 68 млн. фунтов за полузащитника "Атлетико" Маркоса Льоренте. (AS)
Полузащитник Андреас Перейра, принадлежащий "Юнайтед", открыт к переходу в другой клуб. (The Sun)
"Юнайтед" обдумывает приглашение полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mail)
"Юнайтед" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за нападающего "Славии" Абдаллу Симма, за которого неназванный клуб уже предложил 25 млн. фунтов. (Evening Standard)
Бернд Лено, Давид Луис, Эктор Беллерин, Гранит Джака и Виллиан хотят уйти из "Арсенала" летом. (The Athletic)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет подписать голкипера, двух крайних защитников и центрального полузащитника грядущим летом. (Goal)
"Арсенал" попросил скаутов подготовить досье по полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге. (Yorkshire Live)
"Фенербахче" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Sun)
"Тоттенхэм" и "Монако" поспорят за защитника Джерома Боатенга, покидающего "Баварию" свободным агентом. (The Sun)
Райан Бертран покидает "Саутгемптон" свободным агентом в конце сезона. (Sky Sports)
Другое
"Тоттенхэм" начнет собеседовать кандидатов на вакантную должность главного тренера в ближайшие дни. В шорт-листе "шпор" находится Скотт Паркер из "Фулхэма". (Football Insider)
Эдди Хау согласился возглавить "Селтик". (talkSPORT)
Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле стал представителем Федерации футбола Конго и теперь надеется заманить под знамена африканской сборной защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (The Sun)
Польские власти сняли обязанность проходить карантин для фанатов "Юнайтед", которые приедут в Гданьск на финал Лиги Европы 26 мая. (Sky Sports)
Бывший капитан "Юнайтед" Антонио Валенсии объявил о завершении игровой карьеры. (Manchester Evening News)
На финал Кубка Англии против "Лестера" в ближайшую субботу игроки "Челси" выйдут в новой домашней форме. (The Athletic)
"Сити" отпраздновал чемпионство в Премьер-Лиге с помощью шампанского и пиццы. (Daily Star)
Забивая "Ювентусу" в минувший уикенд, защитник "Милана" Фикайо Томори совершил прыжок на высоту 2 метра 62 сантиметра, покорив рекорд Серии А, принадлежавший Криштиану Роналду. (Daily Star)
"Реалу", "Барселоне" и "Ювентусу" грозит отстранение от Лиги Чемпионов на два года за скандал с Европейской Суперлигой. (Daily Mirror)
"Аякс" расплавил свой титул Эредивизии, чтобы сделать 42,000 медалей и поделиться ими с держателями сезонных абонементов. (Evening Standard)
13.05.2021 10:00
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Синклер призвал наказать МЮ снятием шести очков
Источник: http://fapl.ru/
Во тупой этот голубой хуесос. По моему всем давно известно, что шесть очков есть только у одного шестиочкового пенса, ака жекав000000
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Я так понимаю пригород Лондона был опять выебан столичными кононирами на заднем дворе на хате мистера Кредо
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myu99
какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел
Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579
Источник: http://fapl.ru/users/anabanana94/
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Безвиза смысла в унитаз как всегда после отсоса членси ухехеххе типичный Глор лондонской параши под названим чолсе уххехехек
(ответить)
Аякс" расплавил свой титул Эредивизии, чтобы сделать 42,000 медалей и поделиться ими с держателями сезонных абонементов. (Evening Standard
Источник: http://fapl.ru/posts/85866/?c=1
красиво
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Такой вопрос, а гаражный бе3пи3д, после вчерашнего заглота, отписывался??? дал6аё6ик, аууу))
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