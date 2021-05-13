Светская хроника за четверг

Светская хроника Джейдон Санчо рвется в "Манчестер Юнайтед". Пятеро игроков хотят уйти из "Арсенала". В субботу "Челси" примерит новую домашнюю форму. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Интер" готов продать нападающего Ромелу Лукаку за 103 миллиона фунтов. (Corriere dello Sport)

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо просит своего агента устроить трансфер в "Манчестер Юнайтед". (Manchester Evening News)

"Юнайтед" предложил 68 млн. фунтов за полузащитника "Атлетико" Маркоса Льоренте. (AS)

Полузащитник Андреас Перейра, принадлежащий "Юнайтед", открыт к переходу в другой клуб. (The Sun)

"Юнайтед" обдумывает приглашение полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mail)

"Юнайтед" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за нападающего "Славии" Абдаллу Симма, за которого неназванный клуб уже предложил 25 млн. фунтов. (Evening Standard)

Бернд Лено, Давид Луис, Эктор Беллерин, Гранит Джака и Виллиан хотят уйти из "Арсенала" летом. (The Athletic)

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет подписать голкипера, двух крайних защитников и центрального полузащитника грядущим летом. (Goal)

"Арсенал" попросил скаутов подготовить досье по полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге. (Yorkshire Live)

"Фенербахче" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Sun)

"Тоттенхэм" и "Монако" поспорят за защитника Джерома Боатенга, покидающего "Баварию" свободным агентом. (The Sun)

Райан Бертран покидает "Саутгемптон" свободным агентом в конце сезона. (Sky Sports)

Другое

"Тоттенхэм" начнет собеседовать кандидатов на вакантную должность главного тренера в ближайшие дни. В шорт-листе "шпор" находится Скотт Паркер из "Фулхэма". (Football Insider)

Эдди Хау согласился возглавить "Селтик". (talkSPORT)

Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле стал представителем Федерации футбола Конго и теперь надеется заманить под знамена африканской сборной защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (The Sun)

Польские власти сняли обязанность проходить карантин для фанатов "Юнайтед", которые приедут в Гданьск на финал Лиги Европы 26 мая. (Sky Sports)

Бывший капитан "Юнайтед" Антонио Валенсии объявил о завершении игровой карьеры. (Manchester Evening News)

На финал Кубка Англии против "Лестера" в ближайшую субботу игроки "Челси" выйдут в новой домашней форме. (The Athletic)

"Сити" отпраздновал чемпионство в Премьер-Лиге с помощью шампанского и пиццы. (Daily Star)

Забивая "Ювентусу" в минувший уикенд, защитник "Милана" Фикайо Томори совершил прыжок на высоту 2 метра 62 сантиметра, покорив рекорд Серии А, принадлежавший Криштиану Роналду. (Daily Star)

"Реалу", "Барселоне" и "Ювентусу" грозит отстранение от Лиги Чемпионов на два года за скандал с Европейской Суперлигой. (Daily Mirror)

"Аякс" расплавил свой титул Эредивизии, чтобы сделать 42,000 медалей и поделиться ими с держателями сезонных абонементов. (Evening Standard)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1499

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  1. jack-4poker 13.05.2021 10:53 # jack-4poker
    Синклер призвал наказать МЮ снятием шести очков

    Источник: http://fapl.ru/

    Во тупой этот голубой хуесос. По моему всем давно известно, что шесть очков есть только у одного шестиочкового пенса, ака жекав000000

    (ответить)

  2. jack-4poker 13.05.2021 10:51 # jack-4poker
    Я так понимаю пригород Лондона был опять выебан столичными кононирами на заднем дворе на хате мистера Кредо

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  3. anabanana94 13.05.2021 10:40 # anabanana94
    myu99

    какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел

    Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579

    Источник: http://fapl.ru/users/anabanana94/

    (ответить)

  4. felix-the-cat 13.05.2021 10:38 # felix-the-cat
    Безвиза смысла в унитаз как всегда после отсоса членси ухехеххе типичный Глор лондонской параши под названим чолсе уххехехек

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  5. yamateh 13.05.2021 10:22 # yamateh
    Аякс" расплавил свой титул Эредивизии, чтобы сделать 42,000 медалей и поделиться ими с держателями сезонных абонементов. (Evening Standard

    Источник: http://fapl.ru/posts/85866/?c=1

    красиво

    (ответить)

  6. mancityman 13.05.2021 10:02 # mancityman
    Такой вопрос, а гаражный бе3пи3д, после вчерашнего заглота, отписывался??? дал6аё6ик, аууу))

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