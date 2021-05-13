Кепа сыграет в финале Кубка Англии

Кепа Аррисабалага Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что голкипер Кепа Аррисабалага сыграет в финале Кубка Англии против "Лестера".

Именно Кепе был доверено защищать ворота "синих" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в четверг вечером, и это неслучайно.

Так Тухель решил дать практику самому дорогому голкиперу в мире в преддверии субботнего матча за трофей против "Лестера" на "Уэмбли".

"Мы подумали, что будет хорошей идеей позволить ему провести матч перед финалом. Потому что в первую очередь мы доверяем ему, и он заслуживает этого. Это лежало в основе нашего решения".

"Он заслуживает этого. Он так хорош на тренировках, и мы хотели дать ему минуты, дать ему возможность сыграть два матча подряд", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Аррисабалага, Кубок Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1052

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 13.05.2021 10:25 # mixmaster
    минус финал) гпенсы не плакайте)

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  2. chebrec 13.05.2021 10:10 # chebrec
    Надеюсь это шутка такая.

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  3. dand 13.05.2021 09:48 # dand
    Всё идёт по сценарию.

    По пенальти дарят кубок Лисам

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  4. arhangel777 13.05.2021 09:28 # arhangel777
    Не уж то Лестер возьмет КА?!)))

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  5. chelsea88 13.05.2021 09:25 # chelsea88
    Ну пздц, считай гол уже есть. Кепа днарь, в аснл бы его в ссылку отправить. К таким же днарям. И жоржиньо туда же.

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  6. royal-arsenal 13.05.2021 09:14 # royal-arsenal
    Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что Челси пропустит в финале Кубка Англии.

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  7. apolikarium 13.05.2021 09:01 # apolikarium
    Был бы менди против арсенала, не пропустили столь тупой гол. Кепа просто приносит неудачу и кринж

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