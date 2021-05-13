Кепа сыграет в финале Кубка Англии

Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что голкипер Кепа Аррисабалага сыграет в финале Кубка Англии против "Лестера".

Именно Кепе был доверено защищать ворота "синих" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в четверг вечером, и это неслучайно.



Так Тухель решил дать практику самому дорогому голкиперу в мире в преддверии субботнего матча за трофей против "Лестера" на "Уэмбли".



"Мы подумали, что будет хорошей идеей позволить ему провести матч перед финалом. Потому что в первую очередь мы доверяем ему, и он заслуживает этого. Это лежало в основе нашего решения".



"Он заслуживает этого. Он так хорош на тренировках, и мы хотели дать ему минуты, дать ему возможность сыграть два матча подряд", — цитирует Тухеля Evening Standard.