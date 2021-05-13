Кепа сыграет в финале Кубка Англии
Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что голкипер Кепа Аррисабалага сыграет в финале Кубка Англии против "Лестера".
Именно Кепе был доверено защищать ворота "синих" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в четверг вечером, и это неслучайно.
Так Тухель решил дать практику самому дорогому голкиперу в мире в преддверии субботнего матча за трофей против "Лестера" на "Уэмбли".
"Мы подумали, что будет хорошей идеей позволить ему провести матч перед финалом. Потому что в первую очередь мы доверяем ему, и он заслуживает этого. Это лежало в основе нашего решения".
"Он заслуживает этого. Он так хорош на тренировках, и мы хотели дать ему минуты, дать ему возможность сыграть два матча подряд", — цитирует Тухеля Evening Standard.
13.05.2021 09:00
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Последние комментарии:
минус финал) гпенсы не плакайте)
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Надеюсь это шутка такая.
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Всё идёт по сценарию.
По пенальти дарят кубок Лисам
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Не уж то Лестер возьмет КА?!)))
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Ну пздц, считай гол уже есть. Кепа днарь, в аснл бы его в ссылку отправить. К таким же днарям. И жоржиньо туда же.
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Наставник "Челси" Томас Тухель подтвердил, что Челси пропустит в финале Кубка Англии.
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Был бы менди против арсенала, не пропустили столь тупой гол. Кепа просто приносит неудачу и кринж
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