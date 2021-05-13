Рэшфорд пожаловался на тактику Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что у него возникали затруднения с тактикой бывшего главного тренера Жозе Моуриньо.

Моуриньо, который со следующего сезона будет тренировать "Рому", провел в "Юнайтед" два с половиной года, в 2017 выиграв Лигу Европы и Кубок Лиги.



23-летний Рэшфорд чувствует, что при Оле Гуннаре Сульшере у игроков больше свободы на футбольном поле, а тактика — гибче, и это сильнее нравится Маркусу.



"Думаю, мы играем в свой лучший футбол, когда у нас есть свобода действий. Я бы сказал, что при Жозе все сводилось к следующему: "Ты играешь здесь, ты — здесь, ты — там".



"Да, так тоже можно играть, но мне было сложно показывать свой лучший футбол", — цитирует Рэшфорда Daily Star.