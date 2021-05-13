Артета защищает игроков "Арсенала" от давления прессы

После победы 0:1 над "Челси" наставник "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту своих игроков.

По ходу этого сезона Артета неоднократно критиковал своих игроков, ставя под вопрос их потенциал и самоотдачу. По крайней мере, так это представляла пресса.



Вторая в сезоне победа над "Челси" дала Артете повод, чтобы упрекнуть медиа за то, как те изображают атмосферу в его команде.



"У нас ничего не нарушено. Внутри команды ничего не нарушено. Они (медиа) приписывают мне то, что я никогда не говорил".



"Вы могли видеть дух этой команды с первой минуты. Нельзя было усомниться в том, как сильно они стараются".



"Я сказал лишь то, что это моя вина и моя ответственность, если я не получаю 120-процентной самоотдачи от каждого игрока. А пресса это исказила, и это разозлило меня".



"Я всегда буду защищать своих игроков перед кем угодно, пока я здесь, потому что они заслуживают этого. Они заслуживают этого каждый день".



"Это делает каждый игрок, который здесь находится. Иначе ему здесь нет места, потому что это единственная вещь, которую я буду требовать до последнего дня. Требовать, чтобы они выкладывались без остатка ради меня. Это не подлежит обсуждению".



"Медиа не сломят наш дух. Они могут попытаться, но они не нарушат ни наш дух, ни нашу химию — не только между игроками, но также между персоналом и руководством. Это нельзя трогать".



"Если они касаются этого, то можно делать это, высказывая мнения, а не выдавая мои слова, которые я никогда не говорил", — сообщил Артета Sky Sports.