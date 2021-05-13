Тухель взял ответственность на себя за поражение от "Арсенала"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель взял ответственность на себя за домашнее поражение 0:1 от "Арсенал".

Пропустив уже на 16-й минуте от Эмиля Смит-Роу, в остатке матча "Челси" так и не смог ничем ответить. Особенно удручающую игру "синие" показали во втором тайме.

Анализируя поражение от "канониров", Тухель приходит к выводу, что слишком увлекся ротацией в преддверии финала Кубка Англии.

"Это полностью наша вина, никого другого. Это мы проиграли матч, и мы ответственны за это".

"У нас были большие шансы, и мы просто подарили им гол. Мы были недостаточно резки, и нам не удалось сыграть в привычном темпе".

"Возможно, я сделал слишком много перестановок в составе относительно предыдущего матча, и я беру на себя полную ответственность за то. Возможно, это станет последним сигналом к пробуждению для нас".

"Вчера на тренировке у меня было легкое предчувствие насчет этого, и, сожалению, сегодня это подтвердилось на поле".

"Мы имели три дня на подготовку, мы были на хорошем ходу и в хорошем настроении, но выбор мной состава был недостаточно хорош, и это моя вина. Нам не повезло, но мы сделали все, чтобы проиграть сегодня".

"Я недоволен выбранным составом, я должен был поступить иначе", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2021 06:00

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  1. dand 13.05.2021 06:14 # dand
    Гунеры к слову хорошо играли в автобус.уметь нужно. Чувствовалось уверенность в середине поля (эльнени и парти).

    Для того чтобы забил Щельсее, нужно 30 попыток в створ

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  2. dand 13.05.2021 06:11 # dand
    Уже не впервые так ошибается Коуч. Мудрит с составом и заменами.

    Ничему не учится.

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  3. mkcfc 13.05.2021 06:08 # mkcfc
    Молодец, все по делу. Челси вчера действительно все сделали чтобы не выиграть.

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