Тухель взял ответственность на себя за поражение от "Арсенала"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель взял ответственность на себя за домашнее поражение 0:1 от "Арсенал".
Пропустив уже на 16-й минуте от Эмиля Смит-Роу, в остатке матча "Челси" так и не смог ничем ответить. Особенно удручающую игру "синие" показали во втором тайме.
Анализируя поражение от "канониров", Тухель приходит к выводу, что слишком увлекся ротацией в преддверии финала Кубка Англии.
"Это полностью наша вина, никого другого. Это мы проиграли матч, и мы ответственны за это".
"У нас были большие шансы, и мы просто подарили им гол. Мы были недостаточно резки, и нам не удалось сыграть в привычном темпе".
"Возможно, я сделал слишком много перестановок в составе относительно предыдущего матча, и я беру на себя полную ответственность за то. Возможно, это станет последним сигналом к пробуждению для нас".
"Вчера на тренировке у меня было легкое предчувствие насчет этого, и, сожалению, сегодня это подтвердилось на поле".
"Мы имели три дня на подготовку, мы были на хорошем ходу и в хорошем настроении, но выбор мной состава был недостаточно хорош, и это моя вина. Нам не повезло, но мы сделали все, чтобы проиграть сегодня".
"Я недоволен выбранным составом, я должен был поступить иначе", — цитирует Тухеля The Independent.
13.05.2021 06:00
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Гунеры к слову хорошо играли в автобус.уметь нужно. Чувствовалось уверенность в середине поля (эльнени и парти).
Для того чтобы забил Щельсее, нужно 30 попыток в створ
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Уже не впервые так ошибается Коуч. Мудрит с составом и заменами.
Ничему не учится.
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Молодец, все по делу. Челси вчера действительно все сделали чтобы не выиграть.
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