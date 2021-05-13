Тухель взял ответственность на себя за поражение от "Арсенала"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель взял ответственность на себя за домашнее поражение 0:1 от "Арсенал".

Пропустив уже на 16-й минуте от Эмиля Смит-Роу, в остатке матча "Челси" так и не смог ничем ответить. Особенно удручающую игру "синие" показали во втором тайме.



Анализируя поражение от "канониров", Тухель приходит к выводу, что слишком увлекся ротацией в преддверии финала Кубка Англии.



"Это полностью наша вина, никого другого. Это мы проиграли матч, и мы ответственны за это".



"У нас были большие шансы, и мы просто подарили им гол. Мы были недостаточно резки, и нам не удалось сыграть в привычном темпе".



"Возможно, я сделал слишком много перестановок в составе относительно предыдущего матча, и я беру на себя полную ответственность за то. Возможно, это станет последним сигналом к пробуждению для нас".



"Вчера на тренировке у меня было легкое предчувствие насчет этого, и, сожалению, сегодня это подтвердилось на поле".



"Мы имели три дня на подготовку, мы были на хорошем ходу и в хорошем настроении, но выбор мной состава был недостаточно хорош, и это моя вина. Нам не повезло, но мы сделали все, чтобы проиграть сегодня".



"Я недоволен выбранным составом, я должен был поступить иначе", — цитирует Тухеля The Independent.