Лэмпард — фаворит "Пэлас" на замену Ходжсону

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард является ведущим кандидатом на замену Рою Ходжсону из "Кристал Пэлас".

Контракт Ходжсона истекает в конце нынешнего сезона, и боссы "Пэлас" считают, что это может быть подходящим моментом, чтобы пригласить более молодого и прогрессивного специалиста, нежели 73-летний Рой.



Решение по Ходжсону пока не принято, однако "орлы" уже присматривают кандидатов ему на замену, и наиболее предпочтительным вариантом для клуба с "Селхерст Парк" является как раз Лэмпард, утверждает The Telegraph.



42-летний англичанин находится в поисках подходящего варианта для возвращения к тренерской деятельности после увольнения из "Челси" в январе.



Издание добавляет, что Лэмпард не заинтересован в работе с молодежной сборной Англии. Фрэнк хочет возглавить клуб, причем клуб с амбициями, так что "Пэлас" нужно будет предоставить определенные гарантии экс-рулевому "Дерби".



Помимо Лэмпарда, "Пэлас" также присматривается к Шону Дайчу и Эдди Хау, но их шансы занять место Ходжсона ниже, чем у Фрэнка.