Синклер призвал наказать МЮ снятием шести очков

Оле Гуннар Сульшер Бывший вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Тревор Синклер призвал Премьер-Лигу наказать "Манчестер Юнайтед" снятием шести очков за ослабленный состав в матче против "Лестера".

Сыграв против "Астон Виллы" минувшее в воскресенье и держа в уме предстоящую битву с "Ливерпулем" в четверг, на матч против "Лестера" во вторник главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выставил сугубо экспериментальный состав.

Сульшер сознательно поберег ряд основных игроков, хотя те не были травмированы или дисквалифицированы, и Синклер видит в этом проявление неуважения к соревнованию и другим командам.

"Я нормально отношусь к игрокам, которые вышли на матч, но они произвели 10 перестановок, и это их второй состав. Думаю, это неуважительно, и это оказывает влияние на борьбу за попадание в топ-4".

"Другие команды пострадают от того, что "Юнайтед" решил поберечь себя. "Челси", "Ливерпуль", "Вест Хэм" или "Тоттенхэм" станут жертвами этого".

"Думаю, "Юнайтед" заслуживает наказания. Снять с них три очка было бы недостаточно, это ни на что не повлияет".

"Учитывая то, какой состав они выставили и как они отнеслись к безопасности своего стадиона, я бы снял с "Юнайтед" шесть очков", — сообщил Синклер talkSPORT.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Синклер

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. kirliut 12.05.2021 23:19 # kirliut
    Бывший вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Тревор Синклер в простонародии сраный неудачник,вынул х..й негра из своей ж...пы и сморозил такую же херню как и его игра в далеком-далеком лавочном прошлом)

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  2. pamirbarkhorog 12.05.2021 23:19 # pamirbarkhorog
    Что за далбаёб..)))))))

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  3. sj606 12.05.2021 23:09 # sj606
    чтоооо )))

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  4. dragonishka 12.05.2021 23:09 # dragonishka
    А разве тренер не имеет права ставить состав, который он хочет, чтобы достигнут своих целей, а не следить за тем, кому это может помешать в достижении их целей? Долбоеб.

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  5. mkcfc 12.05.2021 23:04 # mkcfc
    Хуйню несёт несусветную

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  6. umnaf 12.05.2021 23:02 # umnaf
    А пойти нахуй не хочешь?
    Иди поиграй в четверг-воскресенье-вторник-четверг

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