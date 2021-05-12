Синклер призвал наказать МЮ снятием шести очков

Бывший вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Тревор Синклер призвал Премьер-Лигу наказать "Манчестер Юнайтед" снятием шести очков за ослабленный состав в матче против "Лестера".

Сыграв против "Астон Виллы" минувшее в воскресенье и держа в уме предстоящую битву с "Ливерпулем" в четверг, на матч против "Лестера" во вторник главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выставил сугубо экспериментальный состав.



Сульшер сознательно поберег ряд основных игроков, хотя те не были травмированы или дисквалифицированы, и Синклер видит в этом проявление неуважения к соревнованию и другим командам.



"Я нормально отношусь к игрокам, которые вышли на матч, но они произвели 10 перестановок, и это их второй состав. Думаю, это неуважительно, и это оказывает влияние на борьбу за попадание в топ-4".



"Другие команды пострадают от того, что "Юнайтед" решил поберечь себя. "Челси", "Ливерпуль", "Вест Хэм" или "Тоттенхэм" станут жертвами этого".



"Думаю, "Юнайтед" заслуживает наказания. Снять с них три очка было бы недостаточно, это ни на что не повлияет".



"Учитывая то, какой состав они выставили и как они отнеслись к безопасности своего стадиона, я бы снял с "Юнайтед" шесть очков", — сообщил Синклер talkSPORT.