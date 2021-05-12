Финал Лиги Чемпионов будет перенесен в Порту

Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити", вероятно, будет перенесен из Стамбула в Порту.

На протяжении последних дней УЕФА пытался достичь компромисса с британскими властями, чтобы финальный матч двух английских команд прошел на "Уэмбли".



Как сообщает Sky Sports, камнем преткновения стало нежелание британского правительства ослабить карантинные правила для 2,000 людей из числа персонала, спонсоров, VIP-персон и иностранных медиа.



В результате УЕФА остановил свой выбор на стадионе "Драгау", где играет "Порту". Официальное подтверждение этому ожидается в четверг.



Также сегодня стало известно о назначении на финал 44-летнего испанского рефери Матеу Лаоса, который в 2018 году удалил главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу во время матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".