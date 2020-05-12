Кристиан Ромеро заинтересовал "Юнайтед"

Кристиан Ромеро "Манчестер Юнайтед" добавил Кристиана Ромеро из "Аталанты" в свой шорт-лист по укреплению центра обороны.

После поражения 1:2 от "Лестера" накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прямым текстом заявил, что рассчитывает на приобретения грядущим летом.

Центральный защитник — одна из позиций, которые Сульшер собирается усилить, а Ромеро занимает высокое место в шорт-листе "красных дьяволов".

В этом сезоне "Аталанта" лишь арендует Кристиана у "Ювентуса", но сохраняет опцию выкупа 23-летнего аргентинца за 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов).

Как сообщает Sky Sports, "Аталанта" готов воспользоваться этой опцией, чтобы затем сразу же перепродать Ромеро по более выгодной цене — примерно за 34 млн. фунтов.

Помимо Ромеро, в список потенциальных целей "Юнайтед" также входят Свен Ботман из "Лилля" и Жюль Кунде из "Севильи".


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 21:00

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