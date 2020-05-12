Кристиан Ромеро заинтересовал "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" добавил Кристиана Ромеро из "Аталанты" в свой шорт-лист по укреплению центра обороны.

После поражения 1:2 от "Лестера" накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прямым текстом заявил, что рассчитывает на приобретения грядущим летом.



Центральный защитник — одна из позиций, которые Сульшер собирается усилить, а Ромеро занимает высокое место в шорт-листе "красных дьяволов".



В этом сезоне "Аталанта" лишь арендует Кристиана у "Ювентуса", но сохраняет опцию выкупа 23-летнего аргентинца за 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов).



Как сообщает Sky Sports, "Аталанта" готов воспользоваться этой опцией, чтобы затем сразу же перепродать Ромеро по более выгодной цене — примерно за 34 млн. фунтов.



Помимо Ромеро, в список потенциальных целей "Юнайтед" также входят Свен Ботман из "Лилля" и Жюль Кунде из "Севильи".