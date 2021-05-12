Артета посетовал на ограниченный потенциал своих игроков
Наставник "Арсенала" Микель Артета посетовал, что ему приходится работать с ограниченными в развитии игроками.
Первый полный сезон Артеты у руля "Арсенала" складывается ужасно, однако Микель считает, что игра "канониров" вполне соответствует потенциалу команды, просто этот потенциал весьма ограничен.
"Да, думаю, от большинства игроков я получаю максимальную отдачу, что только возможна".
"Но некоторые из них могут достичь лишь определенного уровня, дальше которого тебе не заставить их продвинуться. Ты хочешь развивать их, но это невозможно".
"Когда я говорю про большинство, я не имею ввиду всех. Некоторые делают большой вклад в результаты", — цитирует Артету Sky Sports.
12.05.2021 20:00
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Последние комментарии:
сам ограничен умом, такие заявы делать.
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неужели он прозрел?)
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Правду же сказал. Все это видят. С таким составом мучается и владелец гандон
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Всё пиздец ....Луиз тебе не простит с командой!
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Земля пухом братишка, как говорится
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Просто гений. Джузе Уринья и тот проще хуесосил
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Леол, а ведь совсем недавно заднеприводные гейгуннерасты неистово надрачивали на своего "гения" артету)
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долбаеб
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Тупо обоссал своих игроков. Его увольнение не за горами)
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Так а хули ты пошёл середняк тренировать? Оставался бы в Манчестер Сити.
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обоссал пол-команды
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