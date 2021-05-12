Артета посетовал на ограниченный потенциал своих игроков

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета посетовал, что ему приходится работать с ограниченными в развитии игроками.

Первый полный сезон Артеты у руля "Арсенала" складывается ужасно, однако Микель считает, что игра "канониров" вполне соответствует потенциалу команды, просто этот потенциал весьма ограничен.

"Да, думаю, от большинства игроков я получаю максимальную отдачу, что только возможна".

"Но некоторые из них могут достичь лишь определенного уровня, дальше которого тебе не заставить их продвинуться. Ты хочешь развивать их, но это невозможно".

"Когда я говорю про большинство, я не имею ввиду всех. Некоторые делают большой вклад в результаты", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 20:00

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  1. manutd-20champ 12.05.2021 21:15 # manutd-20champ
    сам ограничен умом, такие заявы делать.

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  2. mixmaster 12.05.2021 21:15 # mixmaster
    неужели он прозрел?)

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  3. mkcfc 12.05.2021 20:52 # mkcfc
    Правду же сказал. Все это видят. С таким составом мучается и владелец гандон

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  4. chelsiukpro 12.05.2021 20:50 # chelsiukpro
    Всё пиздец ....Луиз тебе не простит с командой!

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  5. drogba11cool 12.05.2021 20:50 # drogba11cool
    Земля пухом братишка, как говорится

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  6. yela 12.05.2021 20:39 # yela
    Просто гений. Джузе Уринья и тот проще хуесосил

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  7. chelsea88 12.05.2021 20:36 # chelsea88
    Леол, а ведь совсем недавно заднеприводные гейгуннерасты неистово надрачивали на своего "гения" артету)

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  8. gunars 12.05.2021 20:27 # gunars
    долбаеб

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  9. danny949494 12.05.2021 20:21 # danny949494
    Тупо обоссал своих игроков. Его увольнение не за горами)

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  10. suddenly 12.05.2021 20:08 # suddenly
    Так а хули ты пошёл середняк тренировать? Оставался бы в Манчестер Сити.

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  11. winnerd 12.05.2021 20:05 # winnerd
    обоссал пол-команды

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