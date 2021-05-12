Артета посетовал на ограниченный потенциал своих игроков

Наставник "Арсенала" Микель Артета посетовал, что ему приходится работать с ограниченными в развитии игроками.

Первый полный сезон Артеты у руля "Арсенала" складывается ужасно, однако Микель считает, что игра "канониров" вполне соответствует потенциалу команды, просто этот потенциал весьма ограничен.



"Да, думаю, от большинства игроков я получаю максимальную отдачу, что только возможна".



"Но некоторые из них могут достичь лишь определенного уровня, дальше которого тебе не заставить их продвинуться. Ты хочешь развивать их, но это невозможно".



"Когда я говорю про большинство, я не имею ввиду всех. Некоторые делают большой вклад в результаты", — цитирует Артету Sky Sports.