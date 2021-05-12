Джеррард рассказал о тайной связи с Фергюсоном

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал о своей тайной связи с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.

На днях Фергюсон неожиданно выступил с похвалой в адрес Джеррарда, который делает свои первые шаги на тренерском поприще на родине сэра Алекса.



Оказывается, это не просто слова. Джеррард и Фергюсон стали регулярно общаться, и экс-капитан "Ливерпуля" уже пригласил великого шотландца на чашечку кофе.



"Это очень приятная похвала, и я крайне польщен. Он является легендарной личностью в футболе. И хотя в этом нет вины нас самих, мы были большими соперниками, представляя "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" — два крупнейших клуба в истории британского футбола".



"Мы были большими соперниками на протяжении многих лет, но я всегда безмерно его уважал из-за его легендарного статуса в игре. Мало кто сравнится с ним по достижениям, поэтому я очень польщен его словами".



"Раскрою вам маленький секрет: я пару раз беседовал с ним. С момента завершения игровой карьеры я оставил в стороне наше соперничество, и он уделяет мне время по телефону, чтобы я мог высказаться ему и задать несколько вопросов по тренерской работе здесь в "Рейнджерс".



"Он великолепен во время этих разговоров. Как-нибудь в будущем я бы хотел сесть с ним за стол и выпить кофе. Он уже дал свое согласие, и это великолепно с его стороны, потому что он ничего мне не обязан, особенно как своему сопернику. Однако, думаю, он показал, каким человеком является. Он ровно тот легендарный тренер, коим все мы его знаем", — цитирует Джеррарда The Guardian.