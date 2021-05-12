Джеррард рассказал о тайной связи с Фергюсоном

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал о своей тайной связи с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.

На днях Фергюсон неожиданно выступил с похвалой в адрес Джеррарда, который делает свои первые шаги на тренерском поприще на родине сэра Алекса.

Оказывается, это не просто слова. Джеррард и Фергюсон стали регулярно общаться, и экс-капитан "Ливерпуля" уже пригласил великого шотландца на чашечку кофе.

"Это очень приятная похвала, и я крайне польщен. Он является легендарной личностью в футболе. И хотя в этом нет вины нас самих, мы были большими соперниками, представляя "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" — два крупнейших клуба в истории британского футбола".

"Мы были большими соперниками на протяжении многих лет, но я всегда безмерно его уважал из-за его легендарного статуса в игре. Мало кто сравнится с ним по достижениям, поэтому я очень польщен его словами".

"Раскрою вам маленький секрет: я пару раз беседовал с ним. С момента завершения игровой карьеры я оставил в стороне наше соперничество, и он уделяет мне время по телефону, чтобы я мог высказаться ему и задать несколько вопросов по тренерской работе здесь в "Рейнджерс".

"Он великолепен во время этих разговоров. Как-нибудь в будущем я бы хотел сесть с ним за стол и выпить кофе. Он уже дал свое согласие, и это великолепно с его стороны, потому что он ничего мне не обязан, особенно как своему сопернику. Однако, думаю, он показал, каким человеком является. Он ровно тот легендарный тренер, коим все мы его знаем", — цитирует Джеррарда The Guardian.


Метки Джеррард, Рейнджерс, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1407

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. asnural 12.05.2021 19:38 # asnural
    Ждем Стиви вместо Сульшера

    (ответить)

  2. asnural 12.05.2021 19:38 # asnural
    Скользкий Стив в своем репертуаре...всю жизнь на корачках

    (ответить)

  3. danny949494 12.05.2021 19:32 # danny949494
    Голландский штурвал устраивали?

    (ответить)

  4. mancunia-planet 12.05.2021 19:21 # mancunia-planet
    Красссавчики!

    (ответить)

  5. mrsimph 12.05.2021 19:11 # mrsimph
    Настоящий пример для местных орангутанов.

    (ответить)

  6. true-manc 12.05.2021 19:10 # true-manc
    Только побитая скаузерская псина могла броситься в ноги своему мучителю...

    Несколько лет назад красноносый алкаш заявлял, что Джеррард - не футболист топ-уровня. Видно, Свини Джи еще более позорный терпила, чем все думали, раз сглотнул и переварил харкотину АФа, да еще и побежал ему навстречу, виляя хвостом.

    http://fapl.ru/posts/27227/
    http://fapl.ru/posts/27638/

    (ответить)

  7. chelseaaaa 12.05.2021 19:01 # chelseaaaa
    Заголовок неоднозначный)

    (ответить)

  8. xah 12.05.2021 19:01 # xah
    Братья всем здоровья

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: