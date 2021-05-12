Джеррард рассказал о тайной связи с Фергюсоном
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал о своей тайной связи с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.
На днях Фергюсон неожиданно выступил с похвалой в адрес Джеррарда, который делает свои первые шаги на тренерском поприще на родине сэра Алекса.
Оказывается, это не просто слова. Джеррард и Фергюсон стали регулярно общаться, и экс-капитан "Ливерпуля" уже пригласил великого шотландца на чашечку кофе.
"Это очень приятная похвала, и я крайне польщен. Он является легендарной личностью в футболе. И хотя в этом нет вины нас самих, мы были большими соперниками, представляя "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" — два крупнейших клуба в истории британского футбола".
"Мы были большими соперниками на протяжении многих лет, но я всегда безмерно его уважал из-за его легендарного статуса в игре. Мало кто сравнится с ним по достижениям, поэтому я очень польщен его словами".
"Раскрою вам маленький секрет: я пару раз беседовал с ним. С момента завершения игровой карьеры я оставил в стороне наше соперничество, и он уделяет мне время по телефону, чтобы я мог высказаться ему и задать несколько вопросов по тренерской работе здесь в "Рейнджерс".
"Он великолепен во время этих разговоров. Как-нибудь в будущем я бы хотел сесть с ним за стол и выпить кофе. Он уже дал свое согласие, и это великолепно с его стороны, потому что он ничего мне не обязан, особенно как своему сопернику. Однако, думаю, он показал, каким человеком является. Он ровно тот легендарный тренер, коим все мы его знаем", — цитирует Джеррарда The Guardian.
12.05.2021 19:00
Просмотров: 1407
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ждем Стиви вместо Сульшера
(ответить)
Скользкий Стив в своем репертуаре...всю жизнь на корачках
(ответить)
Голландский штурвал устраивали?
(ответить)
Красссавчики!
(ответить)
Настоящий пример для местных орангутанов.
(ответить)
Только побитая скаузерская псина могла броситься в ноги своему мучителю...
Несколько лет назад красноносый алкаш заявлял, что Джеррард - не футболист топ-уровня. Видно, Свини Джи еще более позорный терпила, чем все думали, раз сглотнул и переварил харкотину АФа, да еще и побежал ему навстречу, виляя хвостом.
http://fapl.ru/posts/27227/
http://fapl.ru/posts/27638/
(ответить)
Заголовок неоднозначный)
(ответить)
Братья всем здоровья
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий