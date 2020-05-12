Клопп: "Расписание МЮ — это преступление"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "преступлением" то, как составлено расписание "Манчестер Юнайтед" на финише сезона Премьер-Лиги.

Накануне "Юнайтед" экспериментальным составом проиграл дома "Лестеру" (1:2), прямому конкуренту "Ливерпуля" в борьбе за попадание в топ-4.



Однако Клопп не обижается на Оле Гуннара Сульшера, отлично понимая, почему тот не выпустил сильнейших игроков.



"Это был тот состав, который я и ожидал, потому что я знал, что ему придется пойти на перестановки".



"Они играли в воскресенье, затем во вторник и четверг, а я уже много раз говорил, что заставлять играть по графику воскресенье-вторник-четверг — это преступление. Это не вина Оле Гуннара Сульшера и его игроков — на его месте я бы поступил так же".



"Мы в концовке сезона, а "Юнайтед" достиг европейского финала и теперь вынужден играть по графику воскресенье-вторник-четверг. Это невозможно. Не я составляю расписание, но в день отмены матча мы прикинули, что никому не придется играть во вторник, а затем в четверг".



"Однако это все равно случилось. Премьер-Лига решила, что никто из других команд не должен страдать из-за случившегося в Манчестере, но это не совсем правильно".



"Как бы то ни было, если мы не попадем в Лигу Чемпионов, то Оле Гуннар Сульшер или Премьер-Лига здесь не при чем — это будет наша вина", — цитирует Клоппа ESPN.