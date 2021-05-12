Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Накануне "Ливерпуль" сложил с себя полномочия чемпиона Премьер-Лиги, передав это звание "Сити", который стал недосягаем для преследователей.

Таким образом, в этом сезоне Гвардиола уже может похвастать Кубком Лиги и титулом Премьер-Лиги, а впереди у него еще финал Лиги Чемпионов. Клопп лишь вынужден снять шляпу — или кепку – перед каталонцем.

"Когда вы совмещаете финансовые ресурсы и футбольные знания, у вас появляются хорошие шансы достичь чего-нибудь особенного, и это как раз их случай".

"У них невероятный состав и лучший тренер в мире, и это хороший рецепт для достижения успеха".

"Против них всегда приятно играть, потому что это большой вызов с футбольной точки зрения. Ты можешь их победить, но для этого тебе нужно сыграть в свой абсолютно лучший футбол. Время от времени мы делаем это, но, конечно, не в этом сезоне", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 17:00

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  1. asnural 12.05.2021 18:06 # asnural
    Пеп ...лч в 2011....это было последнее и единственное его лч победа. В 2009 весь мир видел как он насосал победу в полуфинале и победил каммтозный мю.

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  2. asnural 12.05.2021 18:03 # asnural
    Пеп....последний ушастый .....в прошлом веке

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  3. sisyazavr 12.05.2021 17:58 # sisyazavr
    Абсолютно прав

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  4. arhangel777 12.05.2021 17:56 # arhangel777
    Пеп топарь жуткий! Только дураки будут отрицать это)))
    C’mon City!!!

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  5. b84 12.05.2021 17:37 # b84
    ХУЙСОС

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  6. true-manc 12.05.2021 17:09 # true-manc
    Только портовые дураки этого не понимают

    Гвардиола за 5 лет в Англии:
    >АПЛ (3)
    >Кубок Англии,
    >Кубок Лиги (4),
    >Суперкубок (2)

    Клопп за 6 лет в Англии:
    >позорная картонка + LGBT awards
    _______________________________________________________________________________________

    ПЕП НА ТРОНЕ!
    КЛОПП НА СТРАПОНЕ!

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  7. animadora 12.05.2021 17:08 # animadora
    Лизоблюд.

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