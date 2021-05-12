Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.



Накануне "Ливерпуль" сложил с себя полномочия чемпиона Премьер-Лиги, передав это звание "Сити", который стал недосягаем для преследователей.



Таким образом, в этом сезоне Гвардиола уже может похвастать Кубком Лиги и титулом Премьер-Лиги, а впереди у него еще финал Лиги Чемпионов. Клопп лишь вынужден снять шляпу — или кепку – перед каталонцем.



"Когда вы совмещаете финансовые ресурсы и футбольные знания, у вас появляются хорошие шансы достичь чего-нибудь особенного, и это как раз их случай".



"У них невероятный состав и лучший тренер в мире, и это хороший рецепт для достижения успеха".



"Против них всегда приятно играть, потому что это большой вызов с футбольной точки зрения. Ты можешь их победить, но для этого тебе нужно сыграть в свой абсолютно лучший футбол. Время от времени мы делаем это, но, конечно, не в этом сезоне", — цитирует Клоппа Sky Sports.