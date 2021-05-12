Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.
Накануне "Ливерпуль" сложил с себя полномочия чемпиона Премьер-Лиги, передав это звание "Сити", который стал недосягаем для преследователей.
Таким образом, в этом сезоне Гвардиола уже может похвастать Кубком Лиги и титулом Премьер-Лиги, а впереди у него еще финал Лиги Чемпионов. Клопп лишь вынужден снять шляпу — или кепку – перед каталонцем.
"Когда вы совмещаете финансовые ресурсы и футбольные знания, у вас появляются хорошие шансы достичь чего-нибудь особенного, и это как раз их случай".
"У них невероятный состав и лучший тренер в мире, и это хороший рецепт для достижения успеха".
"Против них всегда приятно играть, потому что это большой вызов с футбольной точки зрения. Ты можешь их победить, но для этого тебе нужно сыграть в свой абсолютно лучший футбол. Время от времени мы делаем это, но, конечно, не в этом сезоне", — цитирует Клоппа Sky Sports.
12.05.2021 17:00
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Пеп ...лч в 2011....это было последнее и единственное его лч победа. В 2009 весь мир видел как он насосал победу в полуфинале и победил каммтозный мю.
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Пеп....последний ушастый .....в прошлом веке
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Абсолютно прав
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Пеп топарь жуткий! Только дураки будут отрицать это)))
C’mon City!!!
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ХУЙСОС
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Только портовые дураки этого не понимают
Гвардиола за 5 лет в Англии:
>АПЛ (3)
>Кубок Англии,
>Кубок Лиги (4),
>Суперкубок (2)
Клопп за 6 лет в Англии:
>позорная картонка + LGBT awards
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ПЕП НА ТРОНЕ!
КЛОПП НА СТРАПОНЕ!
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Лизоблюд.
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