Хендерсон пропустит остаток сезона, но може поехать на Евро

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что полузащитник Джордан Хендерсон уже не сыграет в остатке этого сезона.

"Ливерпуль" играет без своего капитана с середины февраля, когда Хендерсон получил травму паховых мышц в дерби против "Эвертона".



Сейчас "красным" остается провести лишь четыре матча в Премьер-Лиге, и их Джордан пропустит. Однако у 30-летнего англичанин есть шансы восстановиться к Евро-2020.



"В данный момент он ни тренируется, ни играет. Что касается Евро, то это будет решение Гарета (Саутгейа) и самого Хендо, но я думаю шанс есть — к сожалению, не для нас, а для сборной Англии", — цитирует Клоппа Evening Standard.