Хендерсон пропустит остаток сезона, но може поехать на Евро

Джордан Хендерсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что полузащитник Джордан Хендерсон уже не сыграет в остатке этого сезона.

"Ливерпуль" играет без своего капитана с середины февраля, когда Хендерсон получил травму паховых мышц в дерби против "Эвертона".

Сейчас "красным" остается провести лишь четыре матча в Премьер-Лиге, и их Джордан пропустит. Однако у 30-летнего англичанин есть шансы восстановиться к Евро-2020.

"В данный момент он ни тренируется, ни играет. Что касается Евро, то это будет решение Гарета (Саутгейа) и самого Хендо, но я думаю шанс есть — к сожалению, не для нас, а для сборной Англии", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Евро-2020, Ливерпуль, сборная Англии, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 16:00

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  1. ensiferum 12.05.2021 16:36 # ensiferum
    А може и нет

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  2. true-manc 12.05.2021 16:12 # true-manc
    > я думаю шанс есть — к сожалению, не для нас, а для сборной Англии

    есть шанс, что деревянный портовый капитан не поеден на Евро и не испортит англичанам всю игру.

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