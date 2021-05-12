Хендерсон пропустит остаток сезона, но може поехать на Евро
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что полузащитник Джордан Хендерсон уже не сыграет в остатке этого сезона.
"Ливерпуль" играет без своего капитана с середины февраля, когда Хендерсон получил травму паховых мышц в дерби против "Эвертона".
Сейчас "красным" остается провести лишь четыре матча в Премьер-Лиге, и их Джордан пропустит. Однако у 30-летнего англичанин есть шансы восстановиться к Евро-2020.
"В данный момент он ни тренируется, ни играет. Что касается Евро, то это будет решение Гарета (Саутгейа) и самого Хендо, но я думаю шанс есть — к сожалению, не для нас, а для сборной Англии", — цитирует Клоппа Evening Standard.
12.05.2021 16:00
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Последние комментарии:
А може и нет
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> я думаю шанс есть — к сожалению, не для нас, а для сборной Англии
есть шанс, что деревянный портовый капитан не поеден на Евро и не испортит англичанам всю игру.
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