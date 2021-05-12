Ван Дейк подтвердил, что пропустит Евро-2020

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объявил, что не примет участия в Чемпионате Европы.

Напомним, Ван Дейк не играет в футбол уже почти семь месяцев — с дерби против "Эвертона" в октябре, когда он получил серьезную травму связок колена.

Виргил все еще находится в процессе реабилитации после операции и пока не приступил к тренировкам в общей группе.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп неоднократно предупреждал Ван Дейка, чем может быть чревато участие в международном турнире, не будучи полностью здоровым, и 29-летний защитник с ним согласился.

"Я чувствую, что физически будет правильно не участвовать на Евро, а пройти свою последнюю стадию реабилитации во время межсезонья. Это тяжело, но я смирился с этим", — сообщил Ван Дейк.


Метки Ван Дейк, Евро-2020, Ливерпуль, сборная Голландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 15:00

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  1. division 12.05.2021 16:37 # division
    Не, ну тут все уже. После такой травмы станет новым Кириакосом для лузерки. Надо сливать сразу после восстановления

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  2. gerrard08 12.05.2021 16:34 # gerrard08
    Мудрое и зрелое решение. А так при желании сможет еще и на чм и следующем че поиграть.

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  3. jack-4poker 12.05.2021 15:30 # jack-4poker
    вот до чего гыгынпрессинг за картоном довел топаря.

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  4. whitenigger 12.05.2021 15:16 # whitenigger
    Что ж, здоровья

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  5. true-manc 12.05.2021 15:06 # true-manc
    Отказался от родного отца, отказался от выступления за сборную...

    Жалкий меркантильный наемник, как и все в "великом" портовом клубе с 6-го места. Только о своей выгоде думает этот типичный аморальный колбасник без совести и чести.

    Скаузерам не стоит радоваться, что их легенда односезонка пролетела мимо единственной возможности поучаствовать в сильном международном турнире, - лучше играть ваша вирджиния от этого не станет, сил не накопит, а лишь с большей вероятностью запомнится в сознании людей как переоцененная бестрофейная истеричная девка.

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  6. scauzer11 12.05.2021 15:03 # scauzer11
    правильное решение, всё равно там Нидерландам ни куя не светит!

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