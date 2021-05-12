Ван Дейк подтвердил, что пропустит Евро-2020

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объявил, что не примет участия в Чемпионате Европы.

Напомним, Ван Дейк не играет в футбол уже почти семь месяцев — с дерби против "Эвертона" в октябре, когда он получил серьезную травму связок колена.



Виргил все еще находится в процессе реабилитации после операции и пока не приступил к тренировкам в общей группе.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп неоднократно предупреждал Ван Дейка, чем может быть чревато участие в международном турнире, не будучи полностью здоровым, и 29-летний защитник с ним согласился.



"Я чувствую, что физически будет правильно не участвовать на Евро, а пройти свою последнюю стадию реабилитации во время межсезонья. Это тяжело, но я смирился с этим", — сообщил Ван Дейк.