Ван Дейк подтвердил, что пропустит Евро-2020
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объявил, что не примет участия в Чемпионате Европы.
Напомним, Ван Дейк не играет в футбол уже почти семь месяцев — с дерби против "Эвертона" в октябре, когда он получил серьезную травму связок колена.
Виргил все еще находится в процессе реабилитации после операции и пока не приступил к тренировкам в общей группе.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп неоднократно предупреждал Ван Дейка, чем может быть чревато участие в международном турнире, не будучи полностью здоровым, и 29-летний защитник с ним согласился.
"Я чувствую, что физически будет правильно не участвовать на Евро, а пройти свою последнюю стадию реабилитации во время межсезонья. Это тяжело, но я смирился с этим", — сообщил Ван Дейк.
12.05.2021 15:00
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Не, ну тут все уже. После такой травмы станет новым Кириакосом для лузерки. Надо сливать сразу после восстановления
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Мудрое и зрелое решение. А так при желании сможет еще и на чм и следующем че поиграть.
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вот до чего гыгынпрессинг за картоном довел топаря.
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Что ж, здоровья
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Отказался от родного отца, отказался от выступления за сборную...
Жалкий меркантильный наемник, как и все в "великом" портовом клубе с 6-го места. Только о своей выгоде думает этот типичный аморальный колбасник без совести и чести.
Скаузерам не стоит радоваться, что их легенда односезонка пролетела мимо единственной возможности поучаствовать в сильном международном турнире, - лучше играть ваша вирджиния от этого не станет, сил не накопит, а лишь с большей вероятностью запомнится в сознании людей как переоцененная бестрофейная истеричная девка.
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правильное решение, всё равно там Нидерландам ни куя не светит!
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