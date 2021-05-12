Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси не чувствует себя счастливым в Турине и хочет вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.
Два года назад Рэмси перешел в "Ювентус" из "Арсенала" как свободный агент, заключив роскошный контракт. Однако зарплата в 400 тысяч фунтов в неделю оказалась слабым утешением для Аарона, который так и не сумел стать основным игроком в итальянском гранде.
В этом сезоне Рэмси выходил в стартовом составе лишь на 13 из 35 матчей "Ювентуса" в рамках Серии А, забив два гола.
У Рэмси остается еще два года по контракту с "Ювентусом", однако talkSPORT утверждает, что Аарон не собирается мириться с отсутствием регулярной игровой практики и надеется подыскать себе пристанище в Премьер-Лиге.
30-летний валлиец открыт к возвращению в "Арсенал", однако финансовые затруднения лондонского клуба делают этот сценарий маловероятным.
Добавим, ранее другими претендентами на Рэмси назывались "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм".
12.05.2021 14:00
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Последние комментарии:
Он же стекло(((
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Вулверхэмптон, Эвертон и Тоттенхэм... Лол
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В МЮ его, и дать ему ЗП 500 тысяч фунтов в неделю
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Пздц зп у этого ноунейма, просто космос
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Дуй к Шпорам.
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