Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу

Аарон Рэмси Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси не чувствует себя счастливым в Турине и хочет вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Два года назад Рэмси перешел в "Ювентус" из "Арсенала" как свободный агент, заключив роскошный контракт. Однако зарплата в 400 тысяч фунтов в неделю оказалась слабым утешением для Аарона, который так и не сумел стать основным игроком в итальянском гранде.

В этом сезоне Рэмси выходил в стартовом составе лишь на 13 из 35 матчей "Ювентуса" в рамках Серии А, забив два гола.

У Рэмси остается еще два года по контракту с "Ювентусом", однако talkSPORT утверждает, что Аарон не собирается мириться с отсутствием регулярной игровой практики и надеется подыскать себе пристанище в Премьер-Лиге.

30-летний валлиец открыт к возвращению в "Арсенал", однако финансовые затруднения лондонского клуба делают этот сценарий маловероятным.

Добавим, ранее другими претендентами на Рэмси назывались "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм".


Метки Рэмси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 14:00

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  1. arhangel777 12.05.2021 14:52 # arhangel777
    Он же стекло(((

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  2. sisyazavr 12.05.2021 14:45 # sisyazavr
    Вулверхэмптон, Эвертон и Тоттенхэм... Лол

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  3. umoraaa 12.05.2021 14:20 # umoraaa
    В МЮ его, и дать ему ЗП 500 тысяч фунтов в неделю

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  4. mancunia-planet 12.05.2021 14:15 # mancunia-planet
    Пздц зп у этого ноунейма, просто космос

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  5. chelsea88 12.05.2021 14:04 # chelsea88
    Дуй к Шпорам.

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