Рэмси хочет вернуться в Премьер-Лигу

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси не чувствует себя счастливым в Турине и хочет вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Два года назад Рэмси перешел в "Ювентус" из "Арсенала" как свободный агент, заключив роскошный контракт. Однако зарплата в 400 тысяч фунтов в неделю оказалась слабым утешением для Аарона, который так и не сумел стать основным игроком в итальянском гранде.



В этом сезоне Рэмси выходил в стартовом составе лишь на 13 из 35 матчей "Ювентуса" в рамках Серии А, забив два гола.



У Рэмси остается еще два года по контракту с "Ювентусом", однако talkSPORT утверждает, что Аарон не собирается мириться с отсутствием регулярной игровой практики и надеется подыскать себе пристанище в Премьер-Лиге.



30-летний валлиец открыт к возвращению в "Арсенал", однако финансовые затруднения лондонского клуба делают этот сценарий маловероятным.



Добавим, ранее другими претендентами на Рэмси назывались "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм".