Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 12 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Челси" и "Арсеналом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 22:15 Онлайн-трансляция



В отличие от "Челси", которому еще играть два финала, для "Арсенала" это будет последний большой матч в сезоне. Сезоне, который "канониры" провалили, удручающим образом выступая в Премьер-Лиге и потерпев фиаско в Лиге Европы.



"Челси" еще не гарантировал себе место в топ-4, однако "синие" находятся в отличной форме и не потерпели ни одного поражения в 12 последних выездных матчах — впервые с 2014 года. На этом отрезке команда Томаса Тухеля пропустила только пять мячей.



Беспроигрышная серия "Арсенала" на выезде в чемпионате насчитывает только пять матчей. "Канониры" уже потерпели 13 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги, повторив клубный антирекорд.



"Челси" ни разу не уступил в восьми последних домашних встречах с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги.



"Челси" будет лишен травмированных Андреаса Кристенсена и Матео Ковачича.



"Арсенал" все еще вынужден обходиться без Давида Луиса, но могут вернуться Пабло Мари и Гранит Джака. Эмиль Смит-Роу под вопросом.