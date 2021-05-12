Босс "Боруссии" исключает продажу Холанда

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что его клуб не продаст нападающего Эрлинга Холанда грядущим летом.

Летом 2022 Холанд будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 68 миллионов фунтов, в связи с чем ожидалось, что "Боруссия" постарается продать своего бомбардира уже в ближайшее окно по более выгодной цене.



Среди претендентов на Эрлинга, забившего 25 голов в 26 матчах этого сезона Бундеслиги, назывались "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако Ватцке ожидает сохранить 20-летнего норвежца.



"Я всецело ожидаю, что Эрлинг Холанд будет играть за нас в следующем году. И я не хочу напрягать себя мыслями о чем-либо другом".



"Думаю, другие клубы знают о его контрактной ситуации и о нашей позиции. Я просто расслаблен. Прошлым летом никто не верил нам насчет Джейдона Санчо до последнего дня, но он до сих пор с нами", — сообщил Ватцке Bild.