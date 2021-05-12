Тухель: "Обамеянг всегда будет моим игроком"

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал о своих отношениях с капитаном "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

В свое время Тухелю и Обамеянгу довелось вместе поработать в дортмундской "Боруссии" на протяжении двух лет. В 95 матчах при Томасе габонский нападающий забил 79 голов.



В преддверии дерби против "Арсенала" Тухель признал, что у Обамеянга могут быть некоторые проблемы с дисциплиной, но в остальном Пьер-Эмерик — образцовый игрок.



"Пунктуальность — не его сильная сторона. Он был такой у нас один, и когда мы хотели, чтобы он приезжал вовремя, то просто говорили, что собрание назначено на 10:45 утра, хотя на самом деле оно начиналось в 11:00. В таком случае были хорошие шансы, что он прибудет вместе со всеми!"



"Кроме того, его машину можно было услышать издалека. Ты всегда мог услышать его ревущий мотор на последнем километре и начать запускать видео, потому что скоро он будет на месте!"



"Я не знаю, как он не лишился водительских прав в течение тех двух лет из-за звука своей машины. Он всегда перемещался на максимально разрешенной скорости и всегда приезжал в последнюю минуту!"



"Вот такой он. На него было сложно злиться, потому что он всегда приезжал с большой улыбкой и распахнутым сердцем, он извинялся перед каждым, и — ладно — мы могли себе позволить одного-двух таких парней в команде. Это не самая большая проблема".



"Не забывайте, что в то же время он был профессионалом самого, самого высокого уровня. Думаю, он не пропустил ни одной тренировки и ни разу не ускользнул с тренировочного поля хотя бы на минуту раньше — наоборот. Когда он переоделся, он был готов. Было приятно обладать им".



"Я наслаждался работой с ним. Он всегда улыбается, и он очень, очень честный парень. Слегка безумный, но в хорошем смысле. Мы до сих пор общаемся и время от времени обмениваемся сообщениями, когда кто-нибудь из нас одерживает большую победу. В каком-то смысле он всегда будет моим игроком".



"Ты желаешь таким людям успехов и хорошо проводишь время всякий раз, когда вы встречаетесь. Мы никогда не переставали общаться. Будет приятно с ним увидеться и обняться".



"Он победитель. Мы выиграли кубок вместе, и у меня никогда не было ощущения, что ему не хватает твердости духа, необходимой для побед. Но очевидно, что он не может все делать в одиночку — ему нужна команда топ-уровня".



"Я лишь могу судить по опыту своих двух лет работы с Аубой. Он всегда был готов стараться до предела и реагировать на вызовы", — цитирует Тухеля ESPN.