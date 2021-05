Светская хроника за среду

Том Хитон близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" не получит Патрика Бэмфорда. "Милан" и "Реал" хотят Сержа Орье. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия заключил предварительный контракт с "Барселоной". (Daily Express)



Полузащитник Фернандиньо, вероятно, продлит свое пребывание в "Сити". (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" собирается предложить 77 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Daily Express)



"Юнайтед" готов выложить 15 млн. фунтов за ганского вингера "Норшелланна" Камалдина Сулеману. (The Sun)



Вингеру Джесси Лингарду, вероятно, придется вернуться в "Юнайтед" — "Вест Хэм" не готов предложить взятому в аренду игроку четырехлетний контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



Голкипер "Астон Виллы" Том Хитон близок к возвращению в "Юнайтед", где он заменит Серхио Ромеро. (The Telegraph)



"Барселона" хочет обменять своего полузащитника Миралема Пьянича на Жоржиньо из "Челси". (Daily Mirror)



"Интер" и "Лацио" хотят нападающего "Челси" Оливье Жиру. (Calciomercato)



"Лидс" посоветовал "Ливерпулю" забыть о нападающем Патрике Бэмфорде. (Daily Star)



"Арсенал" открыт к продаже Бернда Лено, Эктора Беллерина и Гранита Джаки грядущим летом. (The Guardian)



"Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются защитником "Фулхэма" Йоакимом Андерсеном. (The Telegraph)



"Арсенал", "Астон Вилла" и "Эвертон" следят за полузащитником "Фулхэма" Андре-Франком Замбо-Ангисса, оцениваемым в 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Арсенал", "Милан" и "Монако" обратились к левому защитнику Райану Бертрану, чей контракт с "Саутгемптоном" истекает в июне. (Goal)



По настоянию Жозе Моуриньо "Рома" вступила в борьбу за защитника "Брайтона" Бена Уайта. (The Sun)



Также Моуриньо уговаривает "Рому" подписать покидающего "Юнайтед" Ромеро. (Daily Express)



"Милан" проявляет интерес к крайнему защитнику "Тоттенхэма" Сержу Орье. (Calciomercato)



"Реал" тоже сделал запрос насчет Орье. (Foot Mercato)



"Саутгемптон" и "Лидс" хотят полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mail)



"Лестер", "Лидс" и "РБ Лейпциг" заинтересованы в атакующем полузащитнике "Вест Бромвича" Матеусе Перейре. (Daily Express)



Другое



"Фулхэм" надеется сохранить своего главного тренера Скотта Паркера, несмотря на вылет из Премьер-Лиги. (The Sun)



"Челси" и "Сити" недовольны, что УЕФА тянет с выбором стадиона на финал Лиги Чемпионов. (The Telegraph)



Следуя примеру "Челси", "Тоттенхэм" будет привлекать к собраниям руководства клуба представителей фанатского движения. (Daily Mirror)



Полузащитник Деклан Райс вернется к выступлениям за "Вест Хэм" в субботу. (The Sun)



"Дерби" обязали выплатить компенсацию в 2.3 млн. фунтов Ричарду Кио за расторжение контракта со своим бывшим капитаном. (The Sun)



Премьер-Лига ожидает начать следующий сезон с полными стадионами. (Evening Standard)