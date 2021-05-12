Светская хроника за среду
Том Хитон близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" не получит Патрика Бэмфорда. "Милан" и "Реал" хотят Сержа Орье. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия заключил предварительный контракт с "Барселоной". (Daily Express)
Полузащитник Фернандиньо, вероятно, продлит свое пребывание в "Сити". (The Telegraph)
"Манчестер Юнайтед" собирается предложить 77 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Daily Express)
"Юнайтед" готов выложить 15 млн. фунтов за ганского вингера "Норшелланна" Камалдина Сулеману. (The Sun)
Вингеру Джесси Лингарду, вероятно, придется вернуться в "Юнайтед" — "Вест Хэм" не готов предложить взятому в аренду игроку четырехлетний контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)
Голкипер "Астон Виллы" Том Хитон близок к возвращению в "Юнайтед", где он заменит Серхио Ромеро. (The Telegraph)
"Барселона" хочет обменять своего полузащитника Миралема Пьянича на Жоржиньо из "Челси". (Daily Mirror)
"Интер" и "Лацио" хотят нападающего "Челси" Оливье Жиру. (Calciomercato)
"Лидс" посоветовал "Ливерпулю" забыть о нападающем Патрике Бэмфорде. (Daily Star)
"Арсенал" открыт к продаже Бернда Лено, Эктора Беллерина и Гранита Джаки грядущим летом. (The Guardian)
"Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются защитником "Фулхэма" Йоакимом Андерсеном. (The Telegraph)
"Арсенал", "Астон Вилла" и "Эвертон" следят за полузащитником "Фулхэма" Андре-Франком Замбо-Ангисса, оцениваемым в 20 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Арсенал", "Милан" и "Монако" обратились к левому защитнику Райану Бертрану, чей контракт с "Саутгемптоном" истекает в июне. (Goal)
По настоянию Жозе Моуриньо "Рома" вступила в борьбу за защитника "Брайтона" Бена Уайта. (The Sun)
Также Моуриньо уговаривает "Рому" подписать покидающего "Юнайтед" Ромеро. (Daily Express)
"Милан" проявляет интерес к крайнему защитнику "Тоттенхэма" Сержу Орье. (Calciomercato)
"Реал" тоже сделал запрос насчет Орье. (Foot Mercato)
"Саутгемптон" и "Лидс" хотят полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Daily Mail)
"Лестер", "Лидс" и "РБ Лейпциг" заинтересованы в атакующем полузащитнике "Вест Бромвича" Матеусе Перейре. (Daily Express)
Другое
"Фулхэм" надеется сохранить своего главного тренера Скотта Паркера, несмотря на вылет из Премьер-Лиги. (The Sun)
"Челси" и "Сити" недовольны, что УЕФА тянет с выбором стадиона на финал Лиги Чемпионов. (The Telegraph)
Следуя примеру "Челси", "Тоттенхэм" будет привлекать к собраниям руководства клуба представителей фанатского движения. (Daily Mirror)
Полузащитник Деклан Райс вернется к выступлениям за "Вест Хэм" в субботу. (The Sun)
"Дерби" обязали выплатить компенсацию в 2.3 млн. фунтов Ричарду Кио за расторжение контракта со своим бывшим капитаном. (The Sun)
Премьер-Лига ожидает начать следующий сезон с полными стадионами. (Evening Standard)
12.05.2021 10:00
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Последние комментарии:
Бесспорные суперзвезды АПЛ. Скудновато канеш для Суперлиги и сильнейшей лиги Мира. В командах топ-6 обоймы околотопового и местами даже среднего класса, уровень мирового футбола падает с каждым годом. После ухода Месси, Роналду, Златана и Левандовски - вообще мрак. Кроме Мбаппе на горизонте не видно ни одного самородка уровня ЗМ. А раньше десятку ЗМ сложно было набить, столько топчиков было.
КДБ
Кэйн
Ван дейк
Канте
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С 1982 года Кубок Футбольной лиги именуется по названию спонсора:
Молочный Кубок (англ. Milk Cup) — с 1981/1982 по 1985/1986 спонсором являлась компания-производитель молочных продуктов Milk Marketing Board.
Переходящий кубок Littlewoods (англ. Littlewoods Challenge Cup) — с 1986/1987 по 1989/1990 спонсором была компания Littlewoods сэра Джона Мурса, известная благодаря своему букмекерскому подразделению.
Кубок Rumblebows (англ. Rumbelows Cup) — с 1990/1991 по 1991/1992 Кубок спонсировала компания по торговле электротоварами Rumblebows.
Кубок Coca-Cola (англ. Coca-Cola Cup) — с 1992/1993 по 1997/1998 спонсором выступала компания-производитель безалкогольных напитков Coca-Cola.
Кубок Worthington (англ. Worthington Cup) — с 1998/1999 по 2002/2003 названием Кубка служила марка пива, принадлежащая компании Coors Brewers.
Кубок Carling (англ. Carling Cup) — с 2003/2004 по 2011/2012 в качестве названия используется марка пива, принадлежащая компании Coors Brewers.
Кубок Capital One (англ. Capital One Cup) — с 2012/2013 по 2015/16 в качестве названия используется название банка Capital One.
Кубок Английской футбольной лиги (англ. EFL Cup) — в сезоне 2016/17 у Кубка не было главного спонсора.
Кубок Carabao (англ. Carabao Cup) — начиная с сезона 2017/18 спонсором Кубка является тайская компания-производитель энергетических напитков Carabao (соглашение заключено до 2020 года).
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седой куколд четко ведет команду к 10-летнему юбилею без чемпионств. Манчестер теперь официально - Голубой. А черти так и будут радоваться, что поднасрали Ливеру, Мансити и тд. Чисто терпилами стали после смерти АФа, забавные) А долг то растет...скоро за миллиард перевалит, будут свободных агентов подписывать, как Ювендуз
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Как же короли хороши , нассали на ливерку попутно опустив шитей которые довольствовались чемпиком на хатах
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"Челси" и "Сити" недовольны, что УЕФА тянет с выбором стадиона на финал Лиги Чемпионов. (The Telegraph)
А Сити с какого хера недовольны? Они ж всегда на пустых стадионах играют
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Сколько раз Стимфорд Бредж принимал финалы ЛЧ?
Правильно, НОЛЬ. УЕФА чтоли брезгует на этой помойке проводить ФИНАЛ престижнейшего турнира?
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КОРОЛИ На Троне!!!
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