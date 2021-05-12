Сульшер: "Нельзя, чтобы это повторилось"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, что он был вынужден пойти на 10 изменений в стартовом составе в матче против "Лестера".

Из стартового состава "Юнайтед" на воскресную игру с "Астон Виллой" уцелел только Мейсон Гринвуд — во вторник вечером Сульшер выставил практически другую команду, включая дебютировавших в Премьер-Лиге Амада Диалло и Энтони Элангу.



После поражения 1:2 от "лис" Сульшер" повторил то, что говорил до матча: Премьер-Лига не оставила ему выбора своим составлением расписания.



"Нельзя, чтобы это повторилось. Нельзя играть по графику четверг-воскресенье-вторник-четверг. Это невозможно. Это и есть причина, почему мы произвели все эти изменения. Это нечто неслыханное".



"Должен сказать, это не было бы проблемой, играй мы завтра, а затем в воскресенье. Но для футболистов невозможно играть на этом уровне в четверг вечером, в воскресенье, вторник, четверг. Невозможно".



"Сейчас мы расстроены, потому что, думаю, мы сыграли хорошо и могли вырвать очко в концовке. Возможно, мы должны были создать больше моментов во втором тайме, но я доволен нашей игрой", – приводит слова Сульшера Daily Mirror.